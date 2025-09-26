La VERITÀ del RINNOVAMENTO di Kimi Antonelli in Mercedes

Il rinnovo del contratto di Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes non è ancora stato ufficializzato, e qui vi raccontiamo la verità.

Max Verstappen è stato a lungo considerato il candidato ideale per la Mercedes nel 2026, ma quando ha annunciato che sarebbe rimasto alla Red Bull Racing per almeno un altro anno, si dava per scontato che la squadra tedesca avrebbe optato per George Russell e Kimi Antonelli. Tuttavia, questa prospettiva potrebbe cambiare.

Finora, nessuno dei due ha firmato, e le ragioni sono le seguenti. Per quanto riguarda Antonelli, le sue prestazioni non hanno ancora soddisfatto le aspettative degli azionisti del team. Pertanto, sulla carta, la Mercedes non ha ancora confermato la sua squadra per la prossima stagione.

Considerato questo scenario, la Mercedes sta già valutando delle alternative. La voce più ricorrente è che Carlos Sainz potrebbe essere preso in considerazione come sostituto di uno degli attuali piloti.

Lo spagnolo è un'opzione interessante per diversi motivi: ha dimostrato di ottenere buoni risultati sia con vetture competitive che al fianco di compagni di squadra eccezionali, e gareggia per una squadra – la Williams – con cui la Mercedes mantiene stretti legami.

Inoltre, la Williams ha una clausola nel suo contratto che gli consente di cambiare squadra senza restrizioni se riceve un'offerta da una squadra di alto livello. Mentre la prestazione di Sainz in Azerbaigian ha rafforzato le sue prospettive, lo stesso vale per Antonelli.

Un quarto posto e una solida prestazione a Baku avrebbero alleviato parte della pressione sul giovane pilota, secondo diversi media. In questo contesto, Toto Wolff si trova di fronte a un dilemma importante per la prossima stagione: deve costruire una struttura che non solo risolva i problemi attuali, ma lasci anche la porta aperta al ritorno di Verstappen a breve termine.

Correlato: Mercedes chiama Kimi Antonelli "campione"

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!