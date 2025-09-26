Wolff discute apertamente della sostituzione di Kimi Antonelli con Max Verstappen

La Mercedes, tramite Toto Wolff, ha parlato apertamente dei colloqui con Max Verstappen, in cui si diceva che intendessero sostituire Andrea Kimi Antonelli.

Durante la pausa estiva, sono state pubblicate immagini di Verstappen in visita alla tenuta di caccia di Wolff in Sardegna. Queste immagini hanno scatenato voci su un possibile cambio di squadra per il pilota.

Wolff ha chiarito a PlanetF1 che i colloqui non erano di natura sportiva: "In estate non abbiamo parlato molto di grandi sfide sportive. La conversazione era più di natura personale", ha assicurato.

Correlato: La VERITÀ del RINNOVAMENTO di Kimi Antonelli in Mercedes

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!