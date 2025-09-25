F1 Antonelli Oggi: Wolff manda un messaggio; Applaudito per il suo livello; Giro sul suo futuro alla Mercedes
F1 Antonelli Oggi: Wolff manda un messaggio; Applaudito per il suo livello; Giro sul suo futuro alla Mercedes
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 24 settembre 2025 in Formula 1.
Andrea Kimi Antonelli F1: Toto Wolff sottolinea il 'duro amore' nel miglioramento delle prestazioni del giovane italiano. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli F1: Toto Wolff elogia la prestazione al Gran Premio dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: GRANDI novità per il FUTURO in Mercedes! LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Antonelli oggi
F1 Antonelli Oggi: Wolff manda un messaggio; Applaudito per il suo livello; Giro sul suo futuro alla Mercedes
- 3 ore fa
F1 Ferrari oggi
F1 Ferrari Oggi: Leclerc si arrabbia; Charles si arrende; vengono prese misure disperate
- Ieri 23:00
Formula 1
F1 Oggi: Il sito storico di Hamilton è in pericolo; La strategia insolita per Antonelli
- Ieri 22:00
Ferrari
La Ferrari adotta misure drastiche per evitare l'umiliazione nel 2025
- Ieri 21:00
Ferrari
URGENTE: PREOCCUPAZIONE in Ferrari per Lewis Hamilton!
- Ieri 20:00
Mercedes
Il futuro di Kimi Antonelli e George Russell alla Mercedes prende una piega inaspettata
- Ieri 19:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre