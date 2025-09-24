Andrea Kimi Antonelli e George Russell si troverebbero ad affrontare una svolta inaspettata nel loro futuro alla Mercedes.

Secondo il sito italiano Motorsport.com, le trattative contrattuali di Russell sono in una fase di stallo. Non solo c'è disaccordo sullo stipendio del pilota britannico, ma anche la durata proposta non lo attrae.

Russell è alla ricerca di uno stipendio commisurato al livello dei piloti di punta. L'inglese, che lo scorso anno ha superato il compagno di squadra Lewis Hamilton ed è diventato il leader del team dopo la sua partenza, ora condivide la scena con il debuttante Antonelli.

Il pilota non è soddisfatto anche della durata dell'offerta. La proposta, secondo quanto riferito, prevede un contratto biennale, possibilmente con uno schema "1+1".

Questo costringerebbe Mercedes e Russell a rivalutare il loro futuro congiunto a partire dal 2026. Sebbene non sia chiaro se questo accordo sia un'iniziativa del team o del pilota stesso, si vocifera che sia legato al futuro di Verstappen.

Secondo i media italiani, la Mercedes starebbe valutando questa possibilità. Se la Red Bull non dovesse dare i risultati attesi nel 2026 e i tedeschi raggiungessero un buon ritmo, il team potrebbe rappresentare una valida opzione per il futuro di Verstappen. In questo scenario, Russell, con un contratto "1+1" firmato, si troverebbe nella difficile posizione di essere sostituito dal pilota olandese.

Correlato: L'ARMA SEGRETA della Mercedes che potrebbe cambiare TUTTO per Kimi Antonelli

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!