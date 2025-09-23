close global

Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Ferrari apre un'indagine su Leclerc; L'arma segreta della Mercedes per Antonelli

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 23 settembre 2025 in Formula 1.

La Ferrari ha conquistato solo sei punti al Gran Premio di F1 dell'Azerbaijan dopo i risultati deludenti di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ

Una nuova controversia è emersa nella vita personale di Lewis Hamilton, a causa della crisi di risultati con la Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Carlos Sainz ammette di aver parlato di prendere il posto alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: L'ARMA SEGRETA della Mercedes che potrebbe cambiare TUTTO per l'italiano. LEGGI DI PIÙ

