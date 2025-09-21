close global

Il messaggio devastante di Sainz ad Hamilton

Alessandro Lombardo
Carlos Sainz ha lanciato una dura frecciata contro Lewis Hamilton, sottolineando di essere il pilota che, cambiando scuderia, ha saputo adattarsi al meglio al suo nuovo team.

Il podio conquistato al Gran Premio dell’Azerbaigian evidenzia come Sainz sia l’unico pilota che, passata la stagione precedente, sia riuscito a concludere tra i tre migliori, ponendosi persino davanti a Hamilton. Questa prestazione rappresenta una conferma della sua capacità di gestire il passaggio tra colori in un momento di transizione importante per le squadre coinvolte.

Dopo che la Ferrari ha deciso di fare spazio al campione plurimamellare per accogliere un sette volte campione del mondo, i risultati attesi non sono arrivati come sperato.

Con Hamilton classificato all’ottava posizione e Sainz sul terzo gradino del podio, il pilota della Williams ha rimarcato l’importanza di questa svolta: “Per me e per Williams è esattamente ciò di cui avevamo bisogno, anche se il mio inizio di stagione è stato alquanto complicato. Tra tutti i piloti che hanno cambiato squadra, mi ritengo quello che si è adattato meglio in termini di velocità, nonostante i risultati in gara siano arrivati con un certo ritardo”, ha commentato Sainz.

Per quanti anni ha firmato Carlos Sainz con la Williams?

Lunedì è stato finalmente annunciato che Sainz continuerà la sua carriera in Formula 1 con la Williams. Per lungo tempo Audi sembrava dominare la scena, ma lo stesso Sainz non percepiva alcun beneficio in tale circostanza. Anche Red Bull e Mercedes hanno osservato con interesse il pilota spagnolo, mentre perfino Alpine ha lodato le sue prestazioni. Alla fine, la scelta è ricaduta sulla Williams, decisione a cui Sainz ha riflettuto a lungo.

Attraverso un comunicato stampa il team britannico ha svelato i dettagli del contratto: "Williams Racing ha annunciato oggi che Carlos Sainz completerà la formazione dei piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale FIA di Formula 1 e oltre. Con una decennale esperienza alle spalle, Sainz si unirà alla Williams proveniente dalla Scuderia Ferrari con un contratto di due anni, rinnovabile con opzioni di estensione. Carlos correrà affiancato ad Alex Albon in questa nuova era regolamentare, con l’obiettivo di riportare il team in vertice, continuando a gareggiare con il numero 55", hanno commentato i dirigenti.

