﻿
Verstappen, leclerc

F1 Oggi: Risultati delle prove libere in Azerbaijan; Programma delle qualifiche

F1 Oggi: Risultati delle prove libere in Azerbaijan; Programma delle qualifiche

Gianluca Cosentino
Verstappen, leclerc

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di venerdì 19° settembre 2025 nel mondo della Formula 1.

Risultati F1 di oggi: Leclerc mette pressione alla McLaren nelle FP1 del GP dell'Azerbaijan; Kimi, fuori. LEGGI DI PIÙ

Risultati F1 oggi: Hamilton approfitta della McLaren; Antonelli si riprende nelle FP2 del GP dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ

Qualifiche F1 di oggi: programma e canali TV per il Gran Premio dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ

  • 18 minuti fa
Lewis Hamilton svela il segreto del suo Super Friday con la Ferrari a Baku
Ferrari

Lewis Hamilton svela il segreto del suo Super Friday con la Ferrari a Baku

  • 1 ora fa
Kimi Antonelli rivela GRAVI PROBLEMI dopo venerdì in Azerbaijan
Mercedes

Kimi Antonelli rivela GRAVI PROBLEMI dopo venerdì in Azerbaijan

  • 2 ore fa
L'arma segreta della Ferrari per battere Verstappen e la McLaren in Azerbaijan
Ferrari

L'arma segreta della Ferrari per battere Verstappen e la McLaren in Azerbaijan

  • 3 ore fa
Mercedes svela i piani per Kimi Antonelli in mezzo alla crisi
Mercedes

Mercedes svela i piani per Kimi Antonelli in mezzo alla crisi

  • Oggi 18:00
La Ferrari rompe il silenzio sull'atteggiamento di Lewis Hamilton
Ferrari

La Ferrari rompe il silenzio sull'atteggiamento di Lewis Hamilton

  • Oggi 17:00
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre

