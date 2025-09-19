F1 Oggi: Risultati delle prove libere in Azerbaijan; Programma delle qualifiche
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di venerdì 19° settembre 2025 nel mondo della Formula 1.
Risultati F1 di oggi: Leclerc mette pressione alla McLaren nelle FP1 del GP dell'Azerbaijan; Kimi, fuori. LEGGI DI PIÙ
Risultati F1 oggi: Hamilton approfitta della McLaren; Antonelli si riprende nelle FP2 del GP dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ
Qualifiche F1 di oggi: programma e canali TV per il Gran Premio dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ
