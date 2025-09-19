Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan
Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan
Ti presentiamo tutte le informazioni essenziali per l'appuntamento di sabato al Gran Premio dell'Azerbaigian del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.
Il circuito di Baku ospiterà il 20 settembre la sessione FP3 e la qualificifica della diciassettesima gara del campionato. Carlos Sainz punta a replicare il promettente ritmo dimostrato venerdì, mentre Fernando Alonso cercherà di ritrovare la forma vincente che gli è mancata nelle recenti competizioni.
Nel frattempo, Franco Colapinto si concentra sul superare le difficoltà delle ultime settimane per risalire la classifica con la sua Alpine. Qui trovi tutto quello che devi sapere sui palinsesti e i canali TV per i vari territori, tra cui America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti, in vista di sabato.
Programma GP dell'Azerbaigian: Sabato 20 settembre
FP3
- Spagna: 10:30 – DAZN
- Argentina: 05:30 – Star+
- Colombia: 03:30 – Star+
- Messico: 02:30 – Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 01:30 – ESPN
Qualifica
- Spagna: 14:00 – DAZN
- Argentina: 09:00 – Star+
- Colombia: 07:00 – Star+
- Messico: 06:00 – Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 05:00 – ESPN
Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?
Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.
Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.
La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.
- 1. McLaren 617 punti
- 2. Ferrari 280 punti
- 3. Mercedes 260 punti
- 4. Red Bull Racing 239 punti
- 5. Williams 86 punti
- 6. Aston Martin 62 punti
- 7. Racing Bulls 61 punti
- 6. Kick Sauber 55 punti
- 9. Haas 44 punti
- 10. Alpine 20 punti
