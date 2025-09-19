close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
thumb, verstappen, red bull, baku

Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan

Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan

Gianluca Cosentino
thumb, verstappen, red bull, baku

Ti presentiamo tutte le informazioni essenziali per l'appuntamento di sabato al Gran Premio dell'Azerbaigian del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Il circuito di Baku ospiterà il 20 settembre la sessione FP3 e la qualificifica della diciassettesima gara del campionato. Carlos Sainz punta a replicare il promettente ritmo dimostrato venerdì, mentre Fernando Alonso cercherà di ritrovare la forma vincente che gli è mancata nelle recenti competizioni.

Nel frattempo, Franco Colapinto si concentra sul superare le difficoltà delle ultime settimane per risalire la classifica con la sua Alpine. Qui trovi tutto quello che devi sapere sui palinsesti e i canali TV per i vari territori, tra cui America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti, in vista di sabato.

Programma GP dell'Azerbaigian: Sabato 20 settembre

FP3

  • Spagna: 10:30 – DAZN
  • Argentina: 05:30 – Star+
  • Colombia: 03:30 – Star+
  • Messico: 02:30 – Fox Sports
  • Stati Uniti (Pacifico): 01:30 – ESPN

Qualifica

  • Spagna: 14:00 – DAZN
  • Argentina: 09:00 – Star+
  • Colombia: 07:00 – Star+
  • Messico: 06:00 – Fox Sports
  • Stati Uniti (Pacifico): 05:00 – ESPN

Correlato: Hamilton approfitta del disastro della McLaren; Antonelli si riprende nelle FP2 del GP dell'Azerbaijan

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Oggi: Risultati delle prove libere in Azerbaijan; Programma delle qualifiche
F1 oggi

F1 Oggi: Risultati delle prove libere in Azerbaijan; Programma delle qualifiche

  • 17 minuti fa
Lewis Hamilton svela il segreto del suo Super Friday con la Ferrari a Baku
Ferrari

Lewis Hamilton svela il segreto del suo Super Friday con la Ferrari a Baku

  • 1 ora fa
Kimi Antonelli rivela GRAVI PROBLEMI dopo venerdì in Azerbaijan
Mercedes

Kimi Antonelli rivela GRAVI PROBLEMI dopo venerdì in Azerbaijan

  • 2 ore fa
L'arma segreta della Ferrari per battere Verstappen e la McLaren in Azerbaijan
Ferrari

L'arma segreta della Ferrari per battere Verstappen e la McLaren in Azerbaijan

  • 3 ore fa
Mercedes svela i piani per Kimi Antonelli in mezzo alla crisi
Mercedes

Mercedes svela i piani per Kimi Antonelli in mezzo alla crisi

  • Oggi 18:00
La Ferrari rompe il silenzio sull'atteggiamento di Lewis Hamilton
Ferrari

La Ferrari rompe il silenzio sull'atteggiamento di Lewis Hamilton

  • Oggi 17:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play