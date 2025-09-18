close global

Kimi Antonelli Oggi: Occasione d'oro alla Mercedes; Risponde alle dure critiche

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 18° settembre 2025 in Formula 1.

Mercedes teme che la posizione di punta di Kimi Antonelli possa essere messa in discussione, con il pilota italiano costretto a scendere di livello e a finire in una scuderia minore, sia in Alpine che in Williams. Attualmente in forza fino alla fine dell'anno – dopo otto gare – né Antonelli né il compagno George Russell hanno ricevuto un'offerta per il 2026. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha risposto alle critiche del team principal della Mercedes, Toto Wolff, per il suo pessimo periodo in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

George Russell salterà il primo giorno del weekend di gare in Azerbaigian a causa di un malessere, aprendo così l’opportunità ad Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

