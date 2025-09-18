Occasione d'oro per Antonelli alla Mercedes grazie a Russell in Azerbaijan!

George Russell salterà il primo giorno del weekend di gare in Azerbaigian a causa di un malessere, aprendo così l’opportunità ad Andrea Kimi Antonelli.

Mercedes ha confermato che il pilota si concederà una giornata di riposo questo giovedì per riprendersi e prepararsi al meglio per le prove di domani.

La Formula 1 ha già fatto il suo ingresso a Baku, e domenica si disputerà il Gran Premio dell’Azerbaigian. Come di consueto, il primo giorno è dedicato agli impegni mediatici dei piloti. Un portavoce del team ha spiegato: "George non si sente al meglio e oggi non correrà in pista, così da potersi riposare prima delle sessioni di domani."

Correlato: Le conseguenze della crisi di Kimi Antonelli in Mercedes

Come sta andando il Campionato Piloti di F1 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato