Occasione d'oro per Antonelli alla Mercedes grazie a Russell in Azerbaijan!
George Russell salterà il primo giorno del weekend di gare in Azerbaigian a causa di un malessere, aprendo così l’opportunità ad Andrea Kimi Antonelli.
Mercedes ha confermato che il pilota si concederà una giornata di riposo questo giovedì per riprendersi e prepararsi al meglio per le prove di domani.
La Formula 1 ha già fatto il suo ingresso a Baku, e domenica si disputerà il Gran Premio dell’Azerbaigian. Come di consueto, il primo giorno è dedicato agli impegni mediatici dei piloti. Un portavoce del team ha spiegato: "George non si sente al meglio e oggi non correrà in pista, così da potersi riposare prima delle sessioni di domani."
Come sta andando il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 293 punti
- 3. Max Verstappen 230 punti
- 4. George Russell 194 punti
- 5. Charles Leclerc 163 punti
- 6. Lewis Hamilton 117 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 66 punti
- 9. Isack Hadjar 38 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Fernando Alonso 30 punti
- 13. Esteban Ocon 28 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Gabriel Bortoleto 18 punti
- 17. Oliver Bearman 16 punti
- 18. Carlos Sainz 16 punti
- 19. Yuki Tsunoda 12 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
