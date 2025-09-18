close global

An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Occasione d'oro per Antonelli alla Mercedes grazie a Russell in Azerbaijan!

Occasione d'oro per Antonelli alla Mercedes grazie a Russell in Azerbaijan!

Alessandro Lombardo
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

George Russell salterà il primo giorno del weekend di gare in Azerbaigian a causa di un malessere, aprendo così l’opportunità ad Andrea Kimi Antonelli.

Mercedes ha confermato che il pilota si concederà una giornata di riposo questo giovedì per riprendersi e prepararsi al meglio per le prove di domani.

La Formula 1 ha già fatto il suo ingresso a Baku, e domenica si disputerà il Gran Premio dell’Azerbaigian. Come di consueto, il primo giorno è dedicato agli impegni mediatici dei piloti. Un portavoce del team ha spiegato: "George non si sente al meglio e oggi non correrà in pista, così da potersi riposare prima delle sessioni di domani."

Come sta andando il Campionato Piloti di F1 2025?

