Williams, Alpine? Antonelli vicino a lasciare la Mercedes

Mercedes teme che la posizione di punta di Kimi Antonelli possa essere messa in discussione, con il pilota italiano costretto a scendere di livello e a finire in una scuderia minore, sia in Alpine che in Williams. Attualmente in forza fino alla fine dell'anno – dopo otto gare – né Antonelli né il compagno George Russell hanno ricevuto un'offerta per il 2026.

Dopo il sorprendente primo podio al Gran Premio del Canada, il rendimento di Antonelli ha subito un netto calo. Negli ultimi sei weekend di competizioni il pilota ha messo a segno appena tre punti, mentre alcune collisioni, a volte davvero imbarazzanti, hanno sollevato ulteriori dubbi sul suo futuro in Formula 1.

Secondo quanto riferito da Blick, se il rinnovo del contratto di Russell sembra imminente, Mercedes si sta interrogando sulla continuità di Antonelli nella scuderia di Brackley. Si discute infatti della possibilità che l’italiano possa approdare in Williams, sfruttando i buoni rapporti esistenti tra le due squadre, in un contesto in cui Carlos Sainz potrebbe scegliere il team avversario in una stagione chiave per il 2026.

Antonelli in Alpine?

Il medesimo rapporto suggerisce che Antonelli potrebbe unirsi ad Alpine nel 2026, in sostituzione di Franco Colapinto, che ha faticato a incidere in dieci weekend di gara senza riuscire a segnare punti. A quanto pare, il direttore di Alpine, Flavio Briatore, è alla ricerca di un nuovo volto da inserire nel team, offrendo così all'italiano l'opportunità di riconquistare fiducia e ritrovare la sua forma in pista.

Nonostante le speculazioni, il responsabile Mercedes, Toto Wolff, ha chiarito di voler mantenere sia Antonelli che Russell per il 2026, confidando nella firma dei nuovi contratti nel breve termine. Tale fiducia segue la recente conferma dell’impegno di Max Verstappen con la Red Bull per la prossima stagione.

