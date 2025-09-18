Confermano la mossa che avvicina Max Verstappen alla Ferrari

Juan Pablo Montoya afferma di essere convinto che Max Verstappen lascerà la Red Bull Racing nei prossimi anni e non rispetterà il suo attuale contratto. Il colombiano prevede un cambiamento significativo nel pilota olandese.

Montoya insiste sul fatto che Verstappen, in un modo o nell'altro, lascerà la Red Bull: "Penso che se ne andrà. Sarei sorpreso se non lo facesse, a meno che la Red Bull non raggiunga livelli eccezionali.

"Quest'anno, Max ha dimostrato maggiore maturità e serenità; non si sentono più così tante sue esternazioni. Forse si sta preparando mentalmente per un futuro con un'altra squadra. Chissà?"

"La cosa più logica è vederlo alla Mercedes nel prossimo futuro, e poi immagino che indosserà il rosso della Ferrari, anche se potrebbe essere tra cinque o sei anni. Questa è la mia impressione.

"Se l'inizio di stagione sarà uno dei peggiori per la Red Bull, è possibile che Max decida di cambiare squadra prima del previsto. Con i nuovi regolamenti, altri team potrebbero fare un salto di qualità significativo.

"Inoltre, l'anno prossimo si unirà anche Audi, il che renderà ancora più avvincente una competizione che già vede squadre con motori Honda e Red Bull con motori Ford. Tutto fa presagire che la lotta diventerà molto serrata", ha commentato.

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

