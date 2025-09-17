URGENTE: la firma di Max Verstappen con la Ferrari procede

Il passaggio di Max Verstappen alla Ferrari procede a ritmo serrato e ora anche personaggi noti all'interno della Scuderia hanno espresso il loro sostegno.

L'ex vicecampione del mondo nel 1999, Eddie Irvine (Eddie Irvine) ritiene che la Scuderia potrebbe trarre vantaggio da un ingaggio diverso. Secondo lui, Verstappen sarebbe una scelta più logica per la Ferrari rispetto a Hamilton.

In un'intervista con Sky Sports F1, Irvine ha dichiarato che Hamilton è arrivato in Ferrari troppo tardi nella sua carriera: "Mi piacerebbe vedere Verstappen alla Ferrari. Sono convinto che sarebbero sensazionali insieme. Spero che non prenda la decisione troppo tardi, come ha fatto Lewis.

"Il problema con Lewis è che è arrivato troppo tardi. Anche se ha vinto sette campionati del mondo, c'è sempre un prezzo da pagare. Ai miei tempi, quando arrivò Michael [Schumacher], era riconosciuto come il pilota più veloce indiscusso.

"Questo ha fatto sì che Rory Byrne, Ross [Brawn] e l'intera squadra si basassero sul fatto che Michael fosse a un altro livello. È simile a ciò che sta vivendo Verstappen oggi. Se andasse in un'altra squadra, potrebbe attrarre molti talenti; ma senza un sistema solido, tutti finiscono allo stesso livello.

"Durante i primi anni, nessuno immaginava quanto fosse complicato in squadra... e poi si è ambientato. Tuttavia, molti dimenticano che ci sono voluti quattro anni", ha sottolineato.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.

La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.

1. Max Verstappen 303 punti

2. Lando Norris 241 punti

3. Charles Leclerc 217 punti

4. Óscar Piastri 197 punti

5. Carlos Sainz 184 punti

6. Lewis Hamilton 164 punti

7. Sergio Pérez 143 punti

8. George Russell 128 punti

9. Fernando Alonso 50 punti

10. Lance Stroll 24 punti

11. Nico Hülkenberg 22 punti

12. Yuki Tsunoda 22 punti

13. Daniel Ricciardo 12 punti

14. Pierre Gasly 8 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Kevin Magnussen 6 punti

18. Alexander Albon 6 punti

17. Esteban Ocón 5 punti

19. Zhou Guanyu 0 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

21. Valtteri Bottas 0 punti

