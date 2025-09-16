Kimi Antonelli Oggi: Sainz è richiesto come sostituto alla Mercedes; Perderà il principale mentore
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 16° settembre 2025 in Formula 1.
Valtteri Bottas lascerà Mercedes ancora una volta per intraprendere una nuova avventura con Cadillac, segnando così la fine del suo ruolo di mentore per Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ
Ralf Schumacher ha invitato Toto Wolff a riconsiderare il contratto di Carlos Sainz, concentrandosi in particolare sulle clausole, dopo la prestazione deludente di Kimi Antonelli al Gran Premio d’Italia, secondo quanto riferito dal team principal. LEGGI DI PIÙ
Hanno commentato le vere conseguenze della crisi di Kimi Antonelli in Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Secondo quanto riferito, la Mercedes starebbe valutando la possibilità di rivolgersi alla Ferrari per aiutare Andrea Kimi Antonelli e le sue difficoltà nella stagione 2025 di Formula 1. LEGGI DI PIÙ
