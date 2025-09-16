close global

Valtteri Bottas and Kimi Antonelli

Rischio elevato! La Mercedes perderà il principale mentore di Antonelli a favore di una squadra rivale.

Rischio elevato! La Mercedes perderà il principale mentore di Antonelli a favore di una squadra rivale.

Alessandro Lombardo
Valtteri Bottas and Kimi Antonelli

Valtteri Bottas lascerà Mercedes ancora una volta per intraprendere una nuova avventura con Cadillac, segnando così la fine del suo ruolo di mentore per Andrea Kimi Antonelli.

Toto Wolff ha espresso un sincero messaggio in merito alla notizia, manifestando la sua gioia per il pilota finlandese, sebbene abbia ammesso che l’addio lascia un velo di tristezza all’interno della scuderia tedesca.

Bottas ha iniziato la sua carriera in Formula 1 con quattro stagioni in Williams, per poi essere scelto da Mercedes come sostituto di Nico Rosberg, il quale si era inaspettatamente ritirato dopo il mondiale del 2016. Durante il suo periodo con il team, ha conquistato dieci vittorie in Gran Premi, contribuendo in modo determinante a cinque titoli costruttori.

Con l’arrivo di George Russell in Mercedes nel 2022, Bottas ha firmato per Sauber e, dopo tre stagioni non esattamente brillanti, ha visto il suo posto affidato a Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg, in vista della prossima trasformazione della scuderia in Audi.

Nella sua prima stagione con il team, il pilota finlandese si è distinto come guida e fonte di ispirazione per il giovane Kimi Antonelli, fungendo da vero maestro e figura fraterna. Questa svolta segna un ulteriore capitolo nella carriera di Bottas, il quale ha sempre saputo coniugare professionalità e capacità di trasmettere esperienza alle nuove leve della Formula 1.

Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025

Carrera per Cadillac tras un anno come riserva

Quest’anno Bottas è tornato a Mercedes in qualità di pilota di prova, contribuendo in modo fondamentale alla preparazione del debuttante Kimi Antonelli, e ora saluta la scuderia per la seconda volta.

"È fantastico vederlo rientrare in griglia per la prossima stagione", ha dichiarato Wolff, precisando: "Bottas ha davvero molto da offrire come pilota e si merita un posto sulla griglia a Melbourne nel 2026. Ci rattrista vederlo partire, dato che il suo contributo come terzo pilota è stato esemplare, ma ora concentriamo le energie sul dare il massimo fino alla fine della stagione, augurandogli un futuro ricco di successi."

Dal 2026, Cadillac entrerà a far parte della massima serie come undicesima scuderia: Bottas ha firmato con il marchio General Motors, e al suo fianco correrà Sergio Pérez, segnando l’inizio di una nuova era per la squadra statunitense.

