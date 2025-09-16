F1 Ferrari Oggi: Leclerc prende la decisione più importante della sua vita; Cresce la gelosia ad Hamilton
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 15° settembre 2025 in Formula 1.
Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha vissuto un momento inaspettato di attenzione durante quello che avrebbe dovuto essere un meritato intervallo dal ritmo frenetico della Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha espresso entusiasmo – e addirittura un pizzico di invidia – in seguito all'annuncio che Cadillac debutterà in Formula 1 nel 2026 con Valtteri Bottas e Checo Pérez. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha iniziato quest'anno la sua nuova avventura in Formula 1 con la Scuderia Ferrari, portando con sé il sogno d'infanzia di aggiudicarsi l’ottavo titolo mondiale, un record che ha segnato la storia del motorsport. LEGGI DI PIÙ
Il direttore della Mercedes, Toto Wolff, ha rivelato che in passato aveva seriamente considerato l'idea di ritirarsi dalla Formula 1, sebbene abbia deciso di continuare a operare nel mondo delle corse. LEGGI DI PIÙ
