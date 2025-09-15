Cresce la gelosia ad Hamilton per il progetto Cadillac e Bottas

Lewis Hamilton ha espresso entusiasmo – e addirittura un pizzico di invidia – in seguito all'annuncio che Cadillac debutterà in Formula 1 nel 2026 con Valtteri Bottas e Checo Pérez.

Il sette volte campione del mondo è convinto che la nuova scuderia abbia scelto i piloti giusti per affrontare al meglio il suo debutto in F1, unendo esperienza e talento per competere ai massimi livelli fin dal primo anno.

Hamilton, che ha corso per cinque stagioni al fianco di Bottas alla Mercedes, ha elogiato il suo ex compagno commentando: "Il suo talento non ha bisogno di presentazioni, è da sempre evidente. Bottas si distingue per la sua correttezza, quel tocco di umorismo e la genuinità che lo rendono un eccellente compagno di squadra. Senza dubbio, mi mancherà condividere la pista con lui."

Esperienza e competenza di Pérez e Bottas

Il campione ha poi sottolineato il valore aggiunto che Sergio Pérez porta in squadra: "Hanno fatto una scelta azzeccata scegliendo questi piloti. Sergio offre una grande esperienza e, insieme a Valtteri, il bagaglio acquisito in due dei team più importanti contribuirà decisamente a far decollare lo sviluppo del gruppo."

Complessivamente, Bottas e Pérez hanno partecipato a 527 Gran Premi, collezionando 16 vittorie, un solido trampolino di lancio per Cadillac nella sua stagione inaugurale.

L'ingresso di un nuovo team in griglia entusiasma Hamilton, il quale evidenzia come l'arrivo di piloti esperti in una struttura completamente rinnovata rappresenti un elemento fondamentale per la crescita e il successo della scuderia, capace di unire stili e competenze diverse, proprio come accade tra Red Bull e Mercedes.

