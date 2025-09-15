Leclerc prende la decisione più importante della sua vita e i tifosi della Ferrari scatenano il caos.

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha vissuto un momento inaspettato di attenzione durante quello che avrebbe dovuto essere un meritato intervallo dal ritmo frenetico della Formula 1.

Il campione monegasco, arrivato quarto a Monza lo scorso weekend, è stato seguito con entusiasmo dai tifosi, i quali non hanno esitato ad accompagnarlo, insieme alla sua fidanzata Alexandra Saint Mleux, in una giornata speciale che ha visto unire le famiglie e celebrare l’amore.

In un raro attimo di tranquillità dalla continua corsa del campionato, Leclerc ha partecipato al matrimonio del fratello maggiore, celebrato nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Croce a Lecce, nel cuore del Salento.

Pochi giorni prima dell’evento, alcuni dettagli trapelati dalla stampa avevano già attirato numerose persone desiderose di ammirare da vicino il loro idolo, creando un’atmosfera in cui l’emozione e l’entusiasmo dei fan si sono fusi con l’intimità di una giornata destinata a rimanere nei ricordi.

Alexandra Saint Mleux ha condiviso alcune immagini dell’evento. Credito: @alexandrasaintmleux via Instagram

I molestatori al matrimonio di Leclerc condannati per aver violato la privacy

Tra la folla presente, alcuni tifosi hanno colto l’occasione per avvicinarsi al pilota in cerca di autografi, trasformando un momento di festa in una situazione di inopportuna invasione della privacy. Diversi video condivisi sui social mostrano come, in mezzo alla moltitudine, le inconfondibili cuffie Ferrari si alternassero alle pose eleganti di Leclerc e Saint Mleux, immortalati per le fotografie. In uno di questi filmati, il pilota appare intento a calmare un pubblico travolto dall’emozione, cercando di gestire quella che ben presto si è rivelata una scena fuori controllo.

Online le critiche non si sono fatte attendere. Un utente ha commentato: "Ho appena assistito a quanto accaduto al matrimonio di Lorenzo e sono rimasto senza parole; i tifosi perdono ogni limite con Charles Leclerc. Non è accettabile intromettersi in uno dei momenti più significativi della vita di una persona." Altri hanno espresso il loro disappunto, sottolineando come una celebrazione così intima debba rimanere un’occasione riservata esclusivamente a chi è davvero parte della festa, condannando apertamente l’invasione della sfera personale attribuita a comportamenti inappropriati.

