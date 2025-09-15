F1 Kimi Antonelli Oggi: Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti; La serie di TERRORI
F1 Kimi Antonelli Oggi: Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti; La serie di TERRORI
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 15° settembre 2025 in Formula 1.
Nel 2026 la Formula 1 inaugurerà una nuova era, proprio come accadde nel 2014 e nel 2022, segnando una svolta decisiva nel mondo del motorsport. Il cambiamento principale interesserà i motori, con ripercussioni dirette sulle prestazioni delle monoposto. LEGGI DI PIÙ
Nikolas Tombazis, direttore tecnico della FIA e della Formula 1, ha fatto chiarezza sul futuro dei motori previsti per il 2026, dopo che le recenti dichiarazioni di Toto Wolff e Max Verstappen avevano sollevato interrogativi sulle innovazioni che rischiavano di influenzare il progetto in sviluppo di Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ
È stato annunciato un importante cambiamento in vista della corsa di questo weekend, con la Formula 1 che si sposta a Baku per disputare il Gran Premio dell’Azerbaijan. La novità promette uno spettacolo ancora più intenso, capace di sorprendere gli appassionati a ogni giro, e fa ben sperare in nuove dinamiche e strategie innovative per una gara tutta da vivere. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli sta attraversando un periodo negativo in Formula 1, con una serie di risultati deludenti nelle ultime sei gare. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Leclerc prende la decisione più importante della sua vita; Cresce la gelosia ad Hamilton
- 1 ora fa
F1 Oggi: Wolff ammette di aver cercato di lasciare; Hamilton riflette sul suo arrivo in Ferrari
- 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti; La serie di TERRORI
- 2 ore fa
La serie di TERRORI che Antonelli spera di interrompere al GP dell'Azerbaijan
- Ieri 21:33
La Ferrari svela l'obiettivo prestazionale di Hamilton
- Ieri 20:46
Antonelli sarà interessato? Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti PRIMA della gara.
- Ieri 20:13
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre