Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti; La serie di TERRORI

F1 Kimi Antonelli Oggi: Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti; La serie di TERRORI

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 15° settembre 2025 in Formula 1.

Nel 2026 la Formula 1 inaugurerà una nuova era, proprio come accadde nel 2014 e nel 2022, segnando una svolta decisiva nel mondo del motorsport. Il cambiamento principale interesserà i motori, con ripercussioni dirette sulle prestazioni delle monoposto. LEGGI DI PIÙ

Nikolas Tombazis, direttore tecnico della FIA e della Formula 1, ha fatto chiarezza sul futuro dei motori previsti per il 2026, dopo che le recenti dichiarazioni di Toto Wolff e Max Verstappen avevano sollevato interrogativi sulle innovazioni che rischiavano di influenzare il progetto in sviluppo di Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

È stato annunciato un importante cambiamento in vista della corsa di questo weekend, con la Formula 1 che si sposta a Baku per disputare il Gran Premio dell’Azerbaijan. La novità promette uno spettacolo ancora più intenso, capace di sorprendere gli appassionati a ogni giro, e fa ben sperare in nuove dinamiche e strategie innovative per una gara tutta da vivere. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli sta attraversando un periodo negativo in Formula 1, con una serie di risultati deludenti nelle ultime sei gare. LEGGI DI PIÙ

