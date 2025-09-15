Antonelli sarà interessato? Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti PRIMA della gara.

È stato annunciato un importante cambiamento in vista della corsa di questo weekend, con la Formula 1 che si sposta a Baku per disputare il Gran Premio dell’Azerbaijan. La novità promette uno spettacolo ancora più intenso, capace di sorprendere gli appassionati a ogni giro, e fa ben sperare in nuove dinamiche e strategie innovative per una gara tutta da vivere.

Monza ha chiuso la stagione europea lasciando il campionato aperto, con Lando Norris che ha accorciato il divario col compagno di squadra Oscar Piastri a soli 31 punti. L’intensità della lotta per il titolo continua a crescere, rendendo la competizione sempre più serrata e avvincente.

Nel frattempo, mentre la battaglia per il titolo prosegue, Pirelli ha introdotto una misura che potrebbe rivoluzionare il Gran Premio di Baku. Il produttore italiano presenterà in pista un trio di mescole, le più morbide mai utilizzate in Formula 1.

Il pneumatico C6, in precedenza schierato a Imola, Monaco e Montreal, ritorna come opzione morbida, mentre il C5 fungerà da composto intermedio e il C4 sarà adottato come gomma dura, in una scelta complessivamente più morbida rispetto a quella prevista per il 2024.

Perché Pirelli ha scelto pneumatici F1 più morbidi per Baku?

Nel tracciato urbano di Baku il degrado dei pneumatici è relativamente contenuto. Con i composti del 2024, si sarebbe potuto verificare una gara definita da una sola sosta al pit stop; invece, la scelta dei nuovi pneumatici apre la possibilità a una strategia a doppia sosta. Pirelli è fiduciosa che queste mescole, più morbide, offriranno maggiori opzioni tattiche, richiamando alla mente la gestione efficace dei pneumatici dimostrata a Monza.

Nonostante il tempo ideale per ogni sosta sia di 2,5 secondi, a Baku si stima che un pilota possa perdere fino a 19,8 secondi tra ingresso e uscita dai box, una differenza che evidenzia l’importanza di una strategia impeccabile e di cambi gomme eseguiti con efficienza.

Lo scorso anno, 14 piloti hanno iniziato la gara con il composto intermedio (C4), mentre gli altri hanno optato per il composto duro (C3). Da segnare, in particolare, la prestazione di Pierre Gasly, che ha completato 50 giri con le gomme dure, passando a quelle morbide soltanto nell’ultima fase della gara. In altre situazioni, alcuni piloti hanno dovuto effettuare una seconda sosta per ragioni sia strategiche che contingenti, come nel caso di Lance Stroll, costretto al pit stop per una foratura, o di Max Verstappen, che si è fermato per ottenere il punto del giro più veloce, incentivo però eliminato per il 2025.

Sebbene l’adozione dei composti più morbidi non garantisca necessariamente una maggiore varietà di strategie, il circuito cittadino di Baku, con i suoi passaggi stretti e curve insidiose, presenta notevoli margini di incertezza, aumentando le probabilità di un intervento della safety car. Queste peculiarità, che nel corso degli anni hanno messo alla prova numerosi piloti, rendono il Gran Premio di Baku una delle gare più imprevedibili e cariche di adrenalina nel calendario della Formula 1.

