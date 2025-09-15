La serie di TERRORI che Antonelli spera di interrompere al GP dell'Azerbaijan
La serie di TERRORI che Antonelli spera di interrompere al GP dell'Azerbaijan
Andrea Kimi Antonelli sta attraversando un periodo negativo in Formula 1, con una serie di risultati deludenti nelle ultime sei gare.
La crisi è iniziata al Gran Premio d’Austria, dove un abbandono ha segnato l’inizio di una striscia negativa che ha portato il giovane pilota a collezionare solo tre punti in questo periodo.
Successivamente, a Silverstone non è riuscito a terminare la gara, mentre a Spa-Francorchamps si è classificato 16° e, al Hungaroring, ha totalizzato un punto con un decimo posto. Al Gran Premio dei Paesi Bassi, penalizzato da più sanzioni, è retrocesso al sedicesimo posto, per poi concludere a Monza in nona posizione, aggiungendo due punti.
Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025
Perché Kimi Antonelli è definito il “Nuovo Max Verstappen”?
Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una tradizione motoristica. Suo padre, Marco, fu un pilota e proprietario di AKM Motorsport, squadra che compete nel Campionato italiano di F4. La carriera di Antonelli iniziò a soli sette anni sui kart, dimostrando subito un talento eccezionale e vincendo la Gran Final International EasyKart due anni dopo.
Successivamente, partecipò alle competizioni della serie WSK, conquistando la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della Copa ROK. L’anno seguente dominò la WSK Super Master Series e la Euro Series, classificandosi quinto nella sua prima apparizione al Mondiale FIA, attirando l’attenzione di Toto Wolff, capo della Mercedes, che lo fece entrare nella Mercedes Junior Academy.
Dopo aver compiuto il passaggio ai monoposto nel 2021, Antonelli si è cimentato nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi, ottenendo podi in Italia e due vittorie negli Emirati che gli valsero il terzo posto in classifica generale. L’anno successivo il pilota ritornò nel campionato italiano di F4, dominando la stagione con ben 13 vittorie e pole position quasi in ogni gara e replicando il successo anche nella serie ADAC F4, dove si aggiudicò il titolo con nove vittorie e 12 podi. Questi risultati straordinari lo hanno catapultato verso la Formula 1, dove gareggia accanto a nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Leclerc prende la decisione più importante della sua vita; Cresce la gelosia ad Hamilton
- 1 ora fa
F1 Oggi: Wolff ammette di aver cercato di lasciare; Hamilton riflette sul suo arrivo in Ferrari
- 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti; La serie di TERRORI
- 2 ore fa
La serie di TERRORI che Antonelli spera di interrompere al GP dell'Azerbaijan
- Ieri 21:33
La Ferrari svela l'obiettivo prestazionale di Hamilton
- Ieri 20:46
Antonelli sarà interessato? Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti PRIMA della gara.
- Ieri 20:13
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre