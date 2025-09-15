close global

﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Kimi Antonelli Oggi: Il messaggio sentimentale di Lewis Hamilton; Mercedes conferma i suoi piloti

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 14° settembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton è stato sostituito alla fine di questa stagione da Andrea “Kimi” Antonelli, dopo una lunga carriera con Mercedes. Il pilota italiano ha svelato che il sette volte campione mondiale ha lasciato un messaggio speciale all’interno della roulotte, un ricordo indelebile per chi ha condiviso questi momenti. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff ha confermato la formazione dei piloti Mercedes per la stagione di F1 2026, escludendo l’ingresso di un potenziale nuovo protagonista. LEGGI DI PIÙ

Mercedes F1 non ha ancora ufficialmente rilasciato il contratto per il 2026 e oltre per George Russell, una situazione che potrebbe influenzare anche la carriera di Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Sono scesi in piazza per chiedere provvedimenti contro Andrea Kimi Antonelli per la sua crisi all'interno della Mercedes. LEGGI DI PIÙ

