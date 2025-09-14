I problemi della Mercedes potrebbero AVVANTAGGIARE la carriera di Antonelli

Mercedes F1 non ha ancora ufficialmente rilasciato il contratto per il 2026 e oltre per George Russell, una situazione che potrebbe influenzare anche la carriera di Andrea Kimi Antonelli.

Pur avendo il team principal dichiarato l’intenzione di trattenere sia Russell sia il neoselezionato Antonelli, l’austriaco non ha ancora confermato alcun ingaggio per la prossima stagione.

Circolano voci secondo cui il pilota britannico starebbe tenendo Mercedes in una sorta di attesa, mentre per Antonelli il futuro appare incerto dopo una serie di risultati inferiori alle aspettative, registrati dopo il break estivo.

Durante il Gran Premio dei Paesi Bassi dello scorso mese, Russell ha ribadito di non essere preoccupato, affermando che il suo unico dilemma era decidere chi sarebbe stato il suo compagno di squadra.

Wolff reagisce dopo la dichiarazione sicura di Russell

Quando Motorsport-Total.com ha diffuso la sicurezza con cui Russell ha espresso le sue parole, Wolff non ha potuto fare a meno di scherzare: "Davvero l'ha detto? Che tipo!" Pur essendo in corso la definizione dei dettagli contrattuali tra il pilota britannico e il team, Russell deve ora considerare la concreta possibilità di essere sostituito da Max Verstappen già nel 2027.

Il campione in carica, infatti, si è impegnato con la Red Bull per il 2026 e, pur avendo un contratto valido fino al 2028, ha avuto all’inizio dell’anno colloqui con Mercedes. Nel frattempo, Wolff ha reso noti i suoi sforzi per ingaggiare Verstappen e, sebbene Russell possa pensare che il responsabile della scuderia debba scegliere tra il titolare tetracampeggio e il giovane talento italiano, la rivalità con Verstappen rischia di complicare ulteriormente la situazione.

Anche un eventuale rinnovo contrattuale per Russell potrebbe essere limitato a un solo anno, in modo da mantenere aperte tutte le opzioni nel caso in cui Verstappen dovesse liberarsi.

