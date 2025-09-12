close global

Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Una voce autorevole UMILIA la Ferrari dopo un errore imbarazzante

Una voce autorevole UMILIA la Ferrari dopo un errore imbarazzante

Gianluca Cosentino
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

La Ferrari è stata umiliata da una voce autorevole in Italia dopo uno dei peggiori errori commessi durante la stagione 2025.

L'ex presidente della Scuderia Luca di Montezemolo, in un'intervista a Motorsport, ha parlato della crisi che sta attraversando la squadra italiana: "Sono stato fortunato a non essere il presidente di una Ferrari che ha visto due vetture squalificate per due motivi diversi nello stesso GP.

"Penso che il giorno dopo avrei distrutto qualcosa di importante a Maranello. Ciò che mi rattrista oggi è vedere una Ferrari senza leader. Non c'è leadership e, soprattutto, vedo che manca un'anima forte e determinata.

"Sarebbe stato meglio se Binotto avesse potuto continuare. Meno annunci e più risultati. Spesso si fanno annunci che generano aspettative eccessive, ma prima dobbiamo ottenere risultati", ha osservato.

Correlato: URGENTE: Ferrari in crisi dopo la conferma dell'addio di diversi giocatori chiave

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

  • 1. McLaren 617 punti
  • 2. Ferrari 280 punti
  • 3. Mercedes 260 punti
  • 4. Red Bull Racing 239 punti
  • 5. Williams 86 punti
  • 6. Aston Martin 62 punti
  • 7. Racing Bulls 61 punti
  • 6. Kick Sauber 55 punti
  • 9. Haas 44 punti
  • 10. Alpine 20 punti

