La crisi della Ferrari continua ad aggravarsi e ora le notizie dall'Italia indicano che la Scuderia potrebbe perdere diverse delle sue figure chiave.

Il team sta affrontando la possibile partenza di tre veterani, secondo quanto riportato dal giornalista di F1 Leo Turrini sul Quotidiano. Questo cambiamento riguarda lo sviluppo della power unit per il 2026, i cui primi segnali non sono molto incoraggianti per la scuderia italiana.

Turrini sottolinea che Wolff Zimmermann, a capo del programma motori della Ferrari, è prossimo a lasciare il team. Inoltre, Lars Schmidt, responsabile delle prestazioni dei motori a combustione, avrebbe deciso di seguire la sua strada.

Entrambi i personaggi sono stati sorprendentemente collegati a un possibile passaggio ad Audi, dove l'ex team principal della Ferrari Mattia Binotto sta collaborando allo sviluppo del motore tedesco. Allo stesso modo, anche Diego Tondo, responsabile dell'aerodinamica, avrebbe scelto di lasciare il team di Maranello.

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

