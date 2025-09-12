Quanti punti di PENALITÀ ha ogni pilota di F1 2025?
Quanti punti di PENALITÀ ha ogni pilota di F1 2025?
Esaminiamo quanti punti di penalità ha accumulato ciascun pilota in Formula 1 nella stagione 2025. In particolare, Kimi Antonelli ha subito un’ulteriore sanzione: oltre ai cinque secondi di penalità, nel corso del Gran Premio d’Italia il giovane debuttante Mercedes è stato punito per una guida sconsiderata, andando a spingere Alex Albon della Williams verso l’area erbosa e compromettendosi così una classificazione superiore alla nona. Con l’aggiunta di un ulteriore punto, il suo totale negli ultimi dodici mesi si è attestato a cinque.
Accumulare 12 punti in tale intervallo comporta la sospensione per la gara successiva, condizione che mette in allerta un altro esordiente. Ollie Bearman ha infatti totalizzato 10 punti sulla sua superlicenza a seguito di una collisione con Carlos Sainz a Monza, a cui si sono sommate due penalità extra. Dal momento che i suoi primi punti scadranno soltanto il 2 novembre, il pilota britannico dovrà disputare quattro weekend senza ulteriori sanzioni e raggiungere il Gran Premio del Brasile 2025 senza incorrere in ulteriori penalità, altrimenti diventerà il secondo pilota, dal 2014 in poi, a incorrere in sospensione.
Precedentemente, Kevin Magnussen aveva già affrontato una situazione simile durante il Gran Premio dell’Azerbaigian 2024, segnando il debutto tra le gare di Bearman con la Haas, che in quella occasione si trattava del suo secondo ingresso in un Gran Premio. Nel frattempo, Esteban Ocon, sempre con la Haas, ha dovuto subire un punto extra unito a una penalità di cinque secondi per non aver costretto Lance Stroll ad abbandonare la pista in Italia.
Punti di penalità F1 2025
|Pilota
|Scuderia
|Punti di penalità
|Ollie Bearman
|Haas
|10
|Max Verstappen
|Red Bull
|9
|Oscar Piastri
|McLaren
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|6
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|5
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|4
|Jack Doohan
|Alpine
|4
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Lance Stroll
|Aston Martin
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|2
|Pierre Gasly
|Alpine
|2
|Alex Albon
|Williams
|2
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|George Russell
|Mercedes
|1
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|0
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|0
Punti di penalità di ogni pilota di F1 e le relative date di scadenza
Red Bull
Max Verstappen - Nove punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|27 ottobre 2024
|Gran Premio di Città del Messico
|Ha costretto Lando Norris a lasciare la pista
|2
|27 ottobre 2025
|1 novembre 2024
|Sprint del Gran Premio del Brasile
|Non ha rispettato il delta minimo durante la VSC
|1
|1 novembre 2025
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Ha guidato inutilmente piano nel giro di raffreddamento durante le qualifiche
|1
|1 dicembre 2025
|8 dicembre 2024
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Ha provocato una collisione con Oscar Piastri
|2
|8 dicembre 2025
|1 giugno 2025
|Gran Premio di Spagna
|Ha provocato una collisione con George Russell
|3
|1 giugno 2026
Yuki Tsunoda - Quattro punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|15 giugno 2025
|Gran Premio del Canada
|Sorpasso sotto bandiera rossa
|2
|15 giugno 2026
|29 giugno 2025
|Gran Premio d'Austria
|Ha provocato una collisione con Franco Colapinto
|2
|29 giugno 2026
Ferrari
Lewis Hamilton - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|31 agosto 2025
|Gran Premio d'Olanda
|Non ha rallentato sotto doppia bandiera gialla
|2
|31 agosto 2026
Charles Leclerc - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|3 agosto 2025
|Gran Premio d'Ungheria
|Guida irregolare nel difendere la posizione contro George Russell
|1
|3 agosto 2026
Mercedes
George Russell - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Non ha mantenuto una distanza di 10 vetture dietro la Safety Car
|1
|1 dicembre 2025
Kimi Antonelli - Cinque punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|29 giugno 2025
|Gran Premio d'Austria
|Ha provocato una collisione con Max Verstappen
|2
|29 giugno 2026
|31 agosto 2025
|Gran Premio d'Olanda
|Ha provocato una collisione con Charles Leclerc
|2
|31 agosto 2026
|7 settembre 2025
|Gran Premio d'Italia
|Guida irregolare
|1
|7 settembre 2026
Alpine
Pierre Gasly - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|3 agosto 2025
|Gran Premio d'Ungheria
|Ha provocato una collisione con Carlos Sainz
|2
|3 agosto 2026
Franco Colapinto - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|29 giugno 2025
|Gran Premio d'Austria
|Ha costretto Oscar Piastri a lasciare la pista
|1
|29 giugno 2026
Jack Doohan - Quattro punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|22 marzo 2025
|Sprint del Gran Premio di Cina
|Ha provocato una collisione con Gabriel Bortoleto
|2
|22 marzo 2026
|23 marzo 2025
|Gran Premio di Cina
|Ha costretto Isack Hadjar a lasciare la pista
|2
|23 marzo 2026
McLaren
Lando Norris - Tre punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Non ha rallentato sotto doppia bandiera gialla
|3
|1 dicembre 2025
Oscar Piastri - Sei punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|2 novembre 2024
|Gran Premio del Brasile
|Ha provocato una collisione con Liam Lawson
|2
|2 novembre 2025
|8 dicembre 2024
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Ha provocato una collisione con Franco Colapinto
|2
|8 dicembre 2025
|6 luglio 2025
|Gran Premio di Gran Bretagna
|Frenata irregolare sotto Safety Car
|2
|6 luglio 2026
Aston Martin
Fernando Alonso - Zero punti
Lance Stroll - Tre punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Ha provocato una collisione con Alex Albon
|2
|1 dicembre 2025
|23 maggio 2025
|Gran Premio di Monaco
|Ha provocato una collisione con Charles Leclerc
|1
|23 maggio 2026
Haas
Esteban Ocon - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|7 settembre 2025
|Gran Premio d'Italia
|Ha costretto Lance Stroll a uscire di pista
|1
|7 settembre 2026
Ollie Bearman - 10 punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|2 novembre 2024
|Gran Premio del Brasile
|Collisione con Franco Colapinto
|2
|2 novembre 2025
|23 maggio 2025
|Gran Premio di Monaco
|Sorpasso sotto bandiera rossa
|2
|23 maggio 2026
|5 luglio 2025
|Gran Premio di Gran Bretagna
|Non ha rispettato una bandiera rossa
|4
|5 luglio 2026
|7 settembre 2025
|Gran Premio d'Italia
|Ha provocato una collisione con Carlos Sainz
|2
|7 settembre 2026
Racing Bulls
Liam Lawson - Sei punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Ha provocato una collisione con Valtteri Bottas
|2
|1 dicembre 2025
|13 aprile 2025
|Gran Premio del Bahrein
|Ha provocato una collisione con Lance Stroll
|1
|13 aprile 2026
|13 aprile 2025
|Gran Premio del Bahrein
|Ha provocato una collisione con Nico Hulkenberg
|2
|13 aprile 2026
|3 maggio 2025
|Gran Premio di Miami
|Ha provocato una collisione con Fernando Alonso
|1
|3 maggio 2026
Isack Hadjar - Zero punti
Williams
Carlos Sainz - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|13 aprile 2025
|Gran Premio del Bahrein
|Ha costretto un altro pilota a lasciare la pista
|2
|13 aprile 2026
|31 agosto 2025
|Gran Premio d'Olanda
|Ha provocato una collisione con Liam Lawson
|2
|31 agosto 2026
Alex Albon - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della sanzione
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Ha provocato una collisione con Kevin Magnussen
|2
|1 dicembre 2025
Sauber
Nico Hulkenberg - Zero punti
Gabriel Bortoleto - Zero punti
Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?
Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.
La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.
Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.
1. Max Verstappen 303 punti
2. Lando Norris 241 punti
3. Charles Leclerc 217 punti
4. Óscar Piastri 197 punti
5. Carlos Sainz 184 punti
6. Lewis Hamilton 164 punti
7. Sergio Pérez 143 punti
8. George Russell 128 punti
9. Fernando Alonso 50 punti
10. Lance Stroll 24 punti
11. Nico Hülkenberg 22 punti
12. Yuki Tsunoda 22 punti
13. Daniel Ricciardo 12 punti
14. Pierre Gasly 8 punti
15. Oliver Bearman 6 punti
16. Kevin Magnussen 6 punti
18. Alexander Albon 6 punti
17. Esteban Ocón 5 punti
19. Zhou Guanyu 0 punti
20. Franco Colapinto 0 punti
21. Valtteri Bottas 0 punti
