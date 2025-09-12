Quanti punti di PENALITÀ ha ogni pilota di F1 2025?

Kimi Antonelli ha ricevuto una sanzione aggiuntiva, oltre alla penalità di cinque secondi, nel Gran Premio d'Italia per guida irregolare. Il diciannovenne, esordiente della Mercedes, è stato penalizzato dopo aver spinto Alex Albon della Williams verso la zona d'erba mentre lottavano per la posizione, il che gli ha impedito di chiudere meglio della nona posizione. Inoltre, gli è stato aggiunto un punto di penalità, raggiungendo così un totale di cinque negli ultimi dodici mesi.

Accumularne 12 in quel periodo comporta una sospensione per la gara successiva. Questa situazione mette in allerta un altro debuttante. Ollie Bearman ha già accumulato 10 punti sulla sua superlicenza dopo una collisione con Carlos Sainz a Monza, nella quale ha ricevuto due punti extra. Poiché i suoi primi punti non scadono fino al 2 novembre, il pilota britannico dovrà completare quattro weekend senza ulteriori sanzioni e arrivare al Gran Premio del Brasile 2025 senza aggiungerne altri per evitare di superare il limite. In caso contrario, Bearman diventerebbe il secondo pilota, dall'introduzione di queste regole nel 2014, ad affrontare una sospensione.

In precedenza, Kevin Magnussen ha già vissuto questa situazione nel Gran Premio dell’Azerbaigian 2024, segnando il debutto in gara di Bearman con la Haas e la sua seconda partenza in un Gran Premio. Da parte sua, Esteban Ocon, anch'egli della Haas, ha accumulato un punto extra insieme a una penalità di cinque secondi dopo non aver costretto Lance Stroll a lasciare la pista in Italia.

Punti di penalità F1 2025

Pilota Scuderia Punti di penalità Ollie Bearman Haas 10 Max Verstappen Red Bull 9 Oscar Piastri McLaren 6 Liam Lawson Racing Bulls 6 Kimi Antonelli Mercedes 5 Carlos Sainz Williams 4 Yuki Tsunoda Red Bull 4 Jack Doohan Alpine 4 Lando Norris McLaren 3 Lance Stroll Aston Martin 3 Lewis Hamilton Ferrari 2 Pierre Gasly Alpine 2 Alex Albon Williams 2 Esteban Ocon Haas 1 Charles Leclerc Ferrari 1 Franco Colapinto Alpine 1 George Russell Mercedes 1 Fernando Alonso Aston Martin 0 Isack Hadjar Racing Bulls 0 Gabriel Bortoleto Sauber 0 Nico Hulkenberg Sauber 0

Punti di penalità di ogni pilota di F1 e relative date di scadenza

Red Bull

Max Verstappen - Nove punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 27 ottobre 2024 Gran Premio di Città del Messico Ha costretto Lando Norris a lasciare la pista 2 27 ottobre 2025 1 novembre 2024 Sprint del Gran Premio del Brasile Non ha rispettato il delta minimo durante la VSC 1 1 novembre 2025 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Ha guidato inutilmente piano nel giro di raffreddamento durante le qualifiche 1 1 dicembre 2025 8 dicembre 2024 Gran Premio di Abu Dhabi Ha provocato una collisione con Oscar Piastri 2 8 dicembre 2025 1 giugno 2025 Gran Premio di Spagna Ha provocato una collisione con George Russell 3 1 giugno 2026

Yuki Tsunoda - Quattro punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 15 giugno 2025 Gran Premio del Canada Sorpasso sotto bandiera rossa 2 15 giugno 2026 29 giugno 2025 Gran Premio d'Austria Ha provocato una collisione con Franco Colapinto 2 29 giugno 2026

Ferrari

Lewis Hamilton - Due punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 31 agosto 2025 Gran Premio d'Olanda Non ha rallentato sotto doppia bandiera gialla 2 31 agosto 2026

Charles Leclerc - Un punto

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 3 agosto 2025 Gran Premio d'Ungheria Guida irregolare nel difendere la posizione contro George Russell 1 3 agosto 2026

Mercedes

George Russell - Un punto

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Non ha mantenuto una distanza di 10 vetture dietro la Safety Car 1 1 dicembre 2025

Kimi Antonelli - Cinque punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 29 giugno 2025 Gran Premio d'Austria Ha provocato una collisione con Max Verstappen 2 29 giugno 2026 31 agosto 2025 Gran Premio d'Olanda Ha provocato una collisione con Charles Leclerc 2 31 agosto 2026 7 settembre 2025 Gran Premio d'Italia Guida irregolare 1 7 settembre 2026

Alpine

Pierre Gasly - Due punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 3 agosto 2025 Gran Premio d'Ungheria Ha provocato una collisione con Carlos Sainz 2 3 agosto 2026

Franco Colapinto - Un punto

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 29 giugno 2025 Gran Premio d'Austria Ha costretto Oscar Piastri a lasciare la pista 1 29 giugno 2026

Jack Doohan - Quattro punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 22 marzo 2025 Sprint del Gran Premio di Cina Ha provocato una collisione con Gabriel Bortoleto 2 22 marzo 2026 23 marzo 2025 Gran Premio di Cina Ha costretto Isack Hadjar a lasciare la pista 2 23 marzo 2026

McLaren

Lando Norris - Tre punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Non ha rallentato sotto doppia bandiera gialla 3 1 dicembre 2025

Oscar Piastri - Sei punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 2 novembre 2024 Gran Premio del Brasile Ha provocato una collisione con Liam Lawson 2 2 novembre 2025 8 dicembre 2024 Gran Premio di Abu Dhabi Ha provocato una collisione con Franco Colapinto 2 8 dicembre 2025 6 luglio 2025 Gran Premio di Gran Bretagna Frenata irregolare sotto Safety Car 2 6 luglio 2026

Aston Martin

Fernando Alonso - Zero punti

Lance Stroll - Tre punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Ha provocato una collisione con Alex Albon 2 1 dicembre 2025 23 maggio 2025 Gran Premio di Monaco Ha provocato una collisione con Charles Leclerc 1 23 maggio 2026

Haas

Esteban Ocon - Un punto

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 7 settembre 2025 Gran Premio d'Italia Ha costretto Lance Stroll a uscire di pista 1 7 settembre 2026

Ollie Bearman - 10 punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 2 novembre 2024 Gran Premio del Brasile Collisione con Franco Colapinto 2 2 novembre 2025 23 maggio 2025 Gran Premio di Monaco Sorpasso sotto bandiera rossa 2 23 maggio 2026 5 luglio 2025 Gran Premio di Gran Bretagna Non ha rispettato una bandiera rossa 4 5 luglio 2026 7 settembre 2025 Gran Premio d'Italia Ha provocato una collisione con Carlos Sainz 2 7 settembre 2026

Racing Bulls

Liam Lawson - Sei punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Ha provocato una collisione con Valtteri Bottas 2 1 dicembre 2025 13 aprile 2025 Gran Premio del Bahrein Ha provocato una collisione con Lance Stroll 1 13 aprile 2026 13 aprile 2025 Gran Premio del Bahrein Ha provocato una collisione con Nico Hulkenberg 2 13 aprile 2026 3 maggio 2025 Gran Premio di Miami Ha provocato una collisione con Fernando Alonso 1 3 maggio 2026

Isack Hadjar - Zero punti

Williams

Carlos Sainz - Due punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 13 aprile 2025 Gran Premio del Bahrein Ha costretto un altro pilota a lasciare la pista 2 13 aprile 2026 31 agosto 2025 Gran Premio d'Olanda Ha provocato una collisione con Liam Lawson 2 31 agosto 2026

Alex Albon - Due punti

Data Evento Motivo della sanzione Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Ha provocato una collisione con Kevin Magnussen 2 1 dicembre 2025

Sauber

Nico Hulkenberg - Zero punti

Gabriel Bortoleto - Zero punti

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.

La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.

1. Max Verstappen 303 punti

2. Lando Norris 241 punti

3. Charles Leclerc 217 punti

4. Óscar Piastri 197 punti

5. Carlos Sainz 184 punti

6. Lewis Hamilton 164 punti

7. Sergio Pérez 143 punti

8. George Russell 128 punti

9. Fernando Alonso 50 punti

10. Lance Stroll 24 punti

11. Nico Hülkenberg 22 punti

12. Yuki Tsunoda 22 punti

13. Daniel Ricciardo 12 punti

14. Pierre Gasly 8 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Kevin Magnussen 6 punti

18. Alexander Albon 6 punti

17. Esteban Ocón 5 punti

19. Zhou Guanyu 0 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

21. Valtteri Bottas 0 punti

