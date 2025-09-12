close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes mette a rischio il suo futuro in Formula 1; Wolff ammette l'error

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes mette a rischio il suo futuro in Formula 1; Wolff ammette l'error

Alessandro Lombardo
Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 11° settembre 2025 in Formula 1.

Sono scesi in piazza per chiedere provvedimenti contro Andrea Kimi Antonelli per la sua crisi all'interno della Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff ha ammesso di aver commesso un errore presentando Kimi Antonelli nella scuderia Mercedes di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Nel più recente episodio del podcast Raceteam di GPFans, il presentatore Remy Ramjiawan e Lars Leeftink hanno analizzato la situazione del giovane pilota Kimi Antonelli. Nonostante i primi passi in Formula 1 abbiano mostrato del potenziale, gli errori si sono accumulati e le critiche non si sono fatte attendere. LEGGI DI PIÙ

Lo scorso weekend in Italia, il Gran Premio a Monza ha lasciato un sapore amaro per Toto Wolff, che ha definito l’esperienza della Mercedes decisamente insoddisfacente. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Formula 1 Andrea Kimi Antonelli

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Le ultime notizie di Max Verstappen; La crisi continua
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Le ultime notizie di Max Verstappen; La crisi continua

  • Oggi 01:07
F1 Oggi: Possibile indizio sul ritiro di Hamilton; Chiediamo provvedimenti contro Antonelli
Formula 1

F1 Oggi: Possibile indizio sul ritiro di Hamilton; Chiediamo provvedimenti contro Antonelli

  • Oggi 00:52
Kimi Antonelli Oggi: Mercedes mette a rischio il suo futuro in Formula 1; Wolff ammette l'error
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes mette a rischio il suo futuro in Formula 1; Wolff ammette l'error

  • Oggi 00:36
La Mercedes mette a rischio il futuro di Antonelli in F1
Mercedes

La Mercedes mette a rischio il futuro di Antonelli in F1

  • Ieri 21:00
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
Formula 1

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • Ieri 20:00
Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.
Mercedes

Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

  • 25 agosto
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • Ieri 20:00
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre
 Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas

Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas

  • 25 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play