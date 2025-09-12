Kimi Antonelli Oggi: Mercedes mette a rischio il suo futuro in Formula 1; Wolff ammette l'error

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 11° settembre 2025 in Formula 1.

Sono scesi in piazza per chiedere provvedimenti contro Andrea Kimi Antonelli per la sua crisi all'interno della Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff ha ammesso di aver commesso un errore presentando Kimi Antonelli nella scuderia Mercedes di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Nel più recente episodio del podcast Raceteam di GPFans, il presentatore Remy Ramjiawan e Lars Leeftink hanno analizzato la situazione del giovane pilota Kimi Antonelli. Nonostante i primi passi in Formula 1 abbiano mostrato del potenziale, gli errori si sono accumulati e le critiche non si sono fatte attendere. LEGGI DI PIÙ

Lo scorso weekend in Italia, il Gran Premio a Monza ha lasciato un sapore amaro per Toto Wolff, che ha definito l’esperienza della Mercedes decisamente insoddisfacente. LEGGI DI PIÙ

