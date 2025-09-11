Wolff ammette l'errore della Mercedes con Antonelli!

Toto Wolff ha ammesso di aver commesso un errore presentando Kimi Antonelli nella scuderia Mercedes di Formula 1.

Il giovane pilota ha debuttato durante la sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2024, accostato già fin da subito a grandi aspettative e definito il "nuovo Max Verstappen", considerato una vera promessa del motorsport.

L’entusiasmo che accompagnava il debutto, però, è stato presto interrotto da un incidente: durante un sorpasso nella curva Parabolica, l’italiano ha perso il controllo dell’auto causando un impatto che ha messo in luce la tensione derivante da una pressione troppo elevata fin dal suo arrivo in pista.

Il responsabile della squadra ha sottolineato come il peso delle aspettative possa aver influito sul rendimento di Antonelli. Wolff ha dichiarato: "Credo che abbiamo messo Kimi sotto una pressione eccessiva". La sua scelta di presentarlo a Monza lo scorso anno è stata audace, benché mai messa in discussione la capacità del pilota.

Nel valutare la situazione, il direttore ha spiegato che inserirlo nella sessione di FP1 era un’idea promettente: se il giovane avesse completato il giro senza intoppi, avrebbe consolidato la sua fiducia e potuto regalare prestazioni eccezionali, trasformando quell’occasione in un trampolino di lancio per il futuro.

Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025

Wolff conferma il futuro di Antonelli

Attualmente, Antonelli non è ancora legato da un contratto per la stagione 2026 e le sue recenti prestazioni hanno sollevato qualche dubbio sulla tempestività della sua promozione.

Ricordando l’episodio dell’Austria, durante il quale un primo giro difficile contro Max Verstappen si è tradotto in errori costosi per il campionato, Wolff ha voluto rassicurare i media: nonostante la mancanza di esperienza, il giovane pilota è considerato un investimento a lungo termine per la scuderia.

"La squadra continua a crederci; ciò di cui ha bisogno è tempo", ha affermato con fermezza, ribadendo che una singola sessione o un weekend complicato non modificheranno la fiducia riposta nel suo potenziale.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!