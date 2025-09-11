Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.
Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.
Nel più recente episodio del podcast Raceteam di GPFans, il presentatore Remy Ramjiawan e Lars Leeftink hanno analizzato la situazione del giovane pilota Kimi Antonelli. Nonostante i primi passi in Formula 1 abbiano mostrato del potenziale, gli errori si sono accumulati e le critiche non si sono fatte attendere.
Secondo Leeftink, Monza non ha fatto eccezione. Il weekend è iniziato con un incidente che ha fatto perdere al pilota una sessione di allenamento, un danno particolarmente grave per un esordiente che ha bisogno di accumulare giri ed esperienza. A ciò si è aggiunto un avvio poco efficace, ulteriore fattore che ha contribuito a minare la sua fiducia in pista.
Antonelli ha ammesso di non avere ancora la sensibilità necessaria e di esagerare in alcune manovre, preferendo tentare di recuperare gli errori anziché evitarli. Confrontandolo con Russell, risulta evidente che il giovane dovrebbe riuscire a tenere il passo col suo rivale.
Durante i primi sei o sette allenamenti il pilota mostrava una notevole consistenza, ma quel livello è venuto meno. Con il futuro immediato in discussione, è sorta l’ipotesi se Toto Wolff dovrebbe sostituire l’esordiente; tuttavia, Ramjiawan ha prontamente escluso questa possibilità.
Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025
Teoria del contratto in Mercedes
Leeftink ipotizza un ulteriore scenario: Mercedes potrebbe offrire a Russell un contratto biennale, valido fino al 2027. Nel caso in cui Verstappen dovesse unirsi al team, i due piloti potrebbero condividere la pista per almeno un anno, mentre Antonelli verrebbe temporaneamente messo da parte per formare, a partire dal 2028, un duo Verstappen–Antonelli. Un contratto annuale per Russell appare impensabile.
Ramjiawan condivide in parte questa visione, pur ammettendo la delicatezza della situazione. "Lo scenario potrebbe avere senso se formalizzato tramite un contratto, ma sembra contraddittorio, perché Mercedes ha scelto Antonelli sapendo bene che un esordiente commette errori e penalizza la vettura. Fa parte del processo e va supportato", ha spiegato.
Leeftink sottolinea che Mercedes agirebbe allo stesso modo in ogni circostanza. Tuttavia, se Verstappen dovesse rendersi disponibile, si tratterebbe di un’opportunità quasi irripetibile. "A parte Verstappen, sinceramente non riesco a immaginare un altro pilota per il quale Mercedes riserverebbe Antonelli, a meno che McLaren non decida di lasciare andare i propri piloti", ha concluso.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 51 minuti fa
Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.
- 1 ora fa
Wolff ammette l'errore della Mercedes con Antonelli!
- 2 ore fa
ULTIME NOTIZIE: La crisi continua in Ferrari e potrebbero perdere UN ALTRO personaggio entro il 2026.
- 3 ore fa
I social media esplodono per un possibile indizio sul ritiro di Lewis Hamilton
- Oggi 16:30
Le ultime notizie sull'ingaggio di Max Verstappen con la Ferrari
- Oggi 16:00
Molto letto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre
Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas
- 25 agosto