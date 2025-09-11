Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.

Nel più recente episodio del podcast Raceteam di GPFans, il presentatore Remy Ramjiawan e Lars Leeftink hanno analizzato la situazione del giovane pilota Kimi Antonelli. Nonostante i primi passi in Formula 1 abbiano mostrato del potenziale, gli errori si sono accumulati e le critiche non si sono fatte attendere.

Secondo Leeftink, Monza non ha fatto eccezione. Il weekend è iniziato con un incidente che ha fatto perdere al pilota una sessione di allenamento, un danno particolarmente grave per un esordiente che ha bisogno di accumulare giri ed esperienza. A ciò si è aggiunto un avvio poco efficace, ulteriore fattore che ha contribuito a minare la sua fiducia in pista.

Antonelli ha ammesso di non avere ancora la sensibilità necessaria e di esagerare in alcune manovre, preferendo tentare di recuperare gli errori anziché evitarli. Confrontandolo con Russell, risulta evidente che il giovane dovrebbe riuscire a tenere il passo col suo rivale.

Durante i primi sei o sette allenamenti il pilota mostrava una notevole consistenza, ma quel livello è venuto meno. Con il futuro immediato in discussione, è sorta l’ipotesi se Toto Wolff dovrebbe sostituire l’esordiente; tuttavia, Ramjiawan ha prontamente escluso questa possibilità.

Teoria del contratto in Mercedes

Leeftink ipotizza un ulteriore scenario: Mercedes potrebbe offrire a Russell un contratto biennale, valido fino al 2027. Nel caso in cui Verstappen dovesse unirsi al team, i due piloti potrebbero condividere la pista per almeno un anno, mentre Antonelli verrebbe temporaneamente messo da parte per formare, a partire dal 2028, un duo Verstappen–Antonelli. Un contratto annuale per Russell appare impensabile.

Ramjiawan condivide in parte questa visione, pur ammettendo la delicatezza della situazione. "Lo scenario potrebbe avere senso se formalizzato tramite un contratto, ma sembra contraddittorio, perché Mercedes ha scelto Antonelli sapendo bene che un esordiente commette errori e penalizza la vettura. Fa parte del processo e va supportato", ha spiegato.

Leeftink sottolinea che Mercedes agirebbe allo stesso modo in ogni circostanza. Tuttavia, se Verstappen dovesse rendersi disponibile, si tratterebbe di un’opportunità quasi irripetibile. "A parte Verstappen, sinceramente non riesco a immaginare un altro pilota per il quale Mercedes riserverebbe Antonelli, a meno che McLaren non decida di lasciare andare i propri piloti", ha concluso.

