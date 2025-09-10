close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
carlos sainz, lewis hamilton, williams, ferrari

Ferrari F1 Oggi: i segreti del tradimento di Carlos Sainz; obiettivo 2026

Ferrari F1 Oggi: i segreti del tradimento di Carlos Sainz; obiettivo 2026

Gianluca Cosentino
carlos sainz, lewis hamilton, williams, ferrari

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 9° settembre 2025 in Formula 1.

Ferrari F1: Basterà? Svelato l'obiettivo principale per il 2025. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: I segreti svelati sul TRADIMENTO di Carlos Sainz con Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari

Latest News

Ferrari F1 Oggi: i segreti del tradimento di Carlos Sainz; obiettivo 2026
F1 Ferrari oggi

Ferrari F1 Oggi: i segreti del tradimento di Carlos Sainz; obiettivo 2026

  • 3 ore fa
Kimi Antonelli Oggi: Lo stronca paragonandolo a Bortoleto; Inferiore rispetto a quella di Russell
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Lo stronca paragonandolo a Bortoleto; Inferiore rispetto a quella di Russell

  • Ieri 23:00
F1 Oggi: Mercedes mette Antonelli alla pari con Leclerc; Nuovo attacco alla Ferrari
Formula 1

F1 Oggi: Mercedes mette Antonelli alla pari con Leclerc; Nuovo attacco alla Ferrari

  • Ieri 22:00
La prestazione di Antonelli è inferiore rispetto a quella di Russell alla Mercedes.
Mercedes

La prestazione di Antonelli è inferiore rispetto a quella di Russell alla Mercedes.

  • Ieri 21:00
Il campione di F1 DISTRUGGE Antonelli paragonandolo a Bortoleto
Mercedes

Il campione di F1 DISTRUGGE Antonelli paragonandolo a Bortoleto

  • Ieri 20:00
Il punteggio devastante ricevuto dalla Ferrari dopo il GP d'Italia
Ferrari

Il punteggio devastante ricevuto dalla Ferrari dopo il GP d'Italia

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

  • 25 agosto
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre
 Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas

Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas

  • 25 agosto
 Il misterioso messaggio di Hamilton sulla Ferrari

Il misterioso messaggio di Hamilton sulla Ferrari

  • 25 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play