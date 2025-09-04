close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Kimi Antonelli Oggi: Lascia un messaggio sul suo incidente con Leclerc; Nuovi ATTACCHI dalla stampa

Kimi Antonelli Oggi: Lascia un messaggio sul suo incidente con Leclerc; Nuovi ATTACCHI dalla stampa

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Andrea Kimi Antonelli di giovedì 04° settembre 2025 in Formula 1.

Il commentatore di Sky Sports ed ex campione di F1, Jacques Villeneuve, ha lanciato un duro attacco nei confronti di Kimi Antonelli, definendolo un dilettante non all’altezza del talento promettente del giovane pilota. Durante la diretta del Gran Premio dei Paesi Bassi su Sky, Villeneuve non ha esitato a commentare l’errore di Antonelli che aveva visto il giovane colpire Charles Leclerc, costringendo così il pilota della Ferrari a ritirarsi dalla gara. LEGGI DI PIÙ

I test liberi di Formula 1 per il Gran Premio d’Italia 2025 inizieranno venerdì 5° settembre, dando il via a un weekend ricco di adrenalina per gli appassionati. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli si è unito a Fernando Alonso contro uno dei peggiori nemici della Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha lasciato un messaggio sorprendente sulla sua collisione con Charles Leclerc al GP d'Olanda. LEGGI DI PIÙ

