Antonelli subisce nuovi ATTACCHI dalla stampa!

Il commentatore di Sky Sports ed ex campione di F1, Jacques Villeneuve, ha lanciato un duro attacco nei confronti di Kimi Antonelli, definendolo un dilettante non all’altezza del talento promettente del giovane pilota. Durante la diretta del Gran Premio dei Paesi Bassi su Sky, Villeneuve non ha esitato a commentare l’errore di Antonelli che aveva visto il giovane colpire Charles Leclerc, costringendo così il pilota della Ferrari a ritirarsi dalla gara.

Durante una manovra nella terza curva, Antonelli ha tentato un sorpasso su Leclerc, ma ha sottovalutato l’angolazione necessaria, finendo per colpire il lato della monoposto rossa. L’imprecisione è costata caro, tanto da dover far intervenire la safety car per rimettere ordine in pista. In un’intervista rilasciata a Comeon subito dopo il Gran Premio olandese, Villeneuve ha osservato:

«Ritengo ancora valida la mia critica nei confronti di Antonelli. In quale mondo poteva pensare di affrontare quella curva senza incrociare la traiettoria di Leclerc? Mi ha ricordato l’incidente in Austria, dove la mancanza di consapevolezza e di calcolo ha fatto registrare errori simili».

Ha poi aggiunto: «Ci sono manovre aggressive, come quella di Leclerc contro Russell, che pur essendo rischiose possiedono un potenziale. Ma da quando Antonelli ha affrontato la curva precedente, era evidente che la sua mossa era destinata a fallire; vedendolo scivolare verso l’interno, mi sono chiesto fino a che punto si volesse spingere».

Deve Antonelli essere in F1?

Al momento il giovane pilota ha totalizzato solo un punto in cinque Gran Premi, continuando una serie di difficoltà che ebbe inizio in Austria, quando si schiantò contro Max Verstappen già al primo giro. Villeneuve ha continuato a criticare apertamente il pilota italiano, definendolo un dilettante e paragonandolo in maniera sfavorevole ai novizi che debutteranno nel 2025. Ha inoltre commentato la sua sorpresa per il ruolo di Leclerc, ricordando che il pilota si trovava proprio sulla linea di corsia, e sottolineando come quel gesto non sia tipico di un vero corridore di Formula 1, ma piuttosto il risultato di un comportamento inedito e inesperto.

Concludendo, Villeneuve ha dichiarato: «Se in una prima gara di stagione si può concedere una certa indulgenza, a metà campionato una simile manovra diventa inaccettabile. Oggi vediamo come alcuni giovani, quali Bortoleto, stiano facendo notevoli progressi, mentre piloti affermati come Bearman si mantengono sempre al livello richiesto. Non si possono usare scuse in un team consolidato come quello della Mercedes. Ricordate, Verstappen è arrivato in F1 alla stessa età e Lewis, non molto più grande, ha iniziato gareggiando contro Alonso. Se possiedi talento e accetti le sfide, la tua giovinezza non dovrebbe essere motivo di giudizio: questa è la realtà della Formula 1».

