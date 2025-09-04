NOTIZIA BOMBA: Max Verstappen vuole FIRMARE per la Ferrari!

Ha confermato nell'ultima ora che il team di Max Verstappen ha mantenuto conversazioni con la Ferrari durante la stagione di F1 del 2025.

Nelle dichiarazioni alla cadenza olandese Viaplay, Jos Verstappen ha spiegato che le riunioni di questo anno sono state più frequenti del solito e ha indicato che Ferrari era anche sul messaggio di analisi: "Lo que pasa è quello che non abbiamo detto molto soltanto in questo anno.

"Ha sido un po' più del solito nel confronto con gli anni precedenti. Questo è certo, anche se circolano molte informazioni poco attendibili insieme alle voci. Stiamo considerando una Ferrari, una Mercedes e una Red Bull, ed è una cosa logica, dato che Max e io valutiamo tutte le opzioni.

"Alla fine, sono i tre grandi, esclusa la McLaren, che potrebbero riceverlo", ha concluso.

Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"

Come si sta evolvendo il Campionato Costruttori dopo il GP d'Olanda?

Il Gran Premio d'Olanda è stato l'ennesimo esempio del dominio della McLaren in questa stagione, ma alcune sorprese rimangono in campionato dopo che l'Aston Martin ha mostrato segni di vita.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Zandvoort per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto l'ingresso di tre safety car che hanno portato a tre ritiri, tra cui uno scontro tra Ferrari e Mercedes.

Nonostante ciò, la squadra tedesca ha preso il comando nel Campionato Costruttori grazie a Russell e ha approfittato dell'errore dei piloti Ferrari, sebbene Antonelli sia rimasto di nuovo a zero punti dopo un altro ritiro. Un'altra delusione è che la Williams non è riuscita a segnare punti con Carlos Sainz, ma Alex Albon continua a rispondere.

1. McLaren 584 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 248 punti

4. Red Bull Racing 214 punti

5. Williams 80 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 60 punti

6. Kick Sauber 51 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato