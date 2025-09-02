F1 Ferrari Oggi: La crisi di Hamilton; Non ha scelta sul futuro
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 2° settembre 2025 in Formula 1.
Ferrari si è trovata costretta a sostenere il leggendario pilota della Formula 1, Lewis Hamilton, indipendentemente dai risultati in pista, secondo quanto riportano i media italiani. LEGGI DI PIÙ
Se sono state avanzate molte teorie per spiegare il recente momento difficile di Lewis Hamilton, oggi non c’è dubbio: il campione sta faticando in Ferrari. Forse i 40 anni hanno indebolito la sua agilità in pista, oppure le immensi pressioni e, perché no, qualche eccesso a Maranello hanno intaccato la sua performance. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton F1: UFFICIALE - La dichiarazione del britannico sul futuro della Ferrari! LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton F1: Credono che Checo Pérez abbia dominato l'otto volte campione. LEGGI DI PIÙ
