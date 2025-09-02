close global

Lewis Hamilton and Charles Leclerc in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Ferrari Oggi: La crisi di Hamilton; Non ha scelta sul futuro

F1 Ferrari Oggi: La crisi di Hamilton; Non ha scelta sul futuro

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Charles Leclerc in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 2° settembre 2025 in Formula 1.

Ferrari si è trovata costretta a sostenere il leggendario pilota della Formula 1, Lewis Hamilton, indipendentemente dai risultati in pista, secondo quanto riportano i media italiani. LEGGI DI PIÙ

Se sono state avanzate molte teorie per spiegare il recente momento difficile di Lewis Hamilton, oggi non c’è dubbio: il campione sta faticando in Ferrari. Forse i 40 anni hanno indebolito la sua agilità in pista, oppure le immensi pressioni e, perché no, qualche eccesso a Maranello hanno intaccato la sua performance. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: UFFICIALE - La dichiarazione del britannico sul futuro della Ferrari! LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Credono che Checo Pérez abbia dominato l'otto volte campione. LEGGI DI PIÙ

