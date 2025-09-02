F1 Oggi: L'icona della Ferrari dice che Hamilton vincerà di nuovo; Classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di Lunedì 1 settembre 2025 nel mondo della Formula 1.

Charles Leclerc è entrato in contatto con entrambi i piloti della Mercedes durante il Gran Premio d’Olanda, costringendolo a non terminare la gara. In precedenza, il pilota Ferrari era stato coinvolto in un altro incidente con George Russell, a cui aveva attribuito la responsabilità dei danni subiti. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio dei Paesi Bassi ha regalato emozioni e colpi di scena: Lando Norris e Oscar Piastri si sono affrontati in una battaglia intensa e combattuta fino all'ultimo giro. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio dei Paesi Bassi si conferma come un chiaro segnale del dominio della McLaren in questa stagione, pur lasciando spazio a inaspettate evoluzioni nel campionato costruttori, soprattutto grazie ai segnali di ripresa di Aston Martin. LEGGI DI PIÙ

Una figura di spicco del passato della Formula 1 in Ferrari ha espresso la sua ferma convinzione che Lewis Hamilton possa ritrovare la forma vincente che lo ha consacrato in passato. LEGGI DI PIÙ

