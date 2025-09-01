Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Olanda

Il Gran Premio dei Paesi Bassi si conferma come un chiaro segnale del dominio della McLaren in questa stagione, pur lasciando spazio a inaspettate evoluzioni nel campionato costruttori, soprattutto grazie ai segnali di ripresa di Aston Martin.

Sul circuito di Zandvoort le condizioni meteorologiche avverse hanno imposto l’ingresso di tre safety car, causando tre abbandoni e rendendo la gara ancora più imprevedibile per tutti i partecipanti.

Mercedes è riuscita a mantenersi in corsa grazie alle prestazioni di Russell e Antonelli, che hanno saputo sfruttare l’errore dei piloti Ferrari per guadagnare posizioni cruciali. Nel frattempo, Williams ha deluso nuovamente, non riuscendo a capitalizzare sull’opportunità offerta da Carlos Sainz, mentre Alex Albon continua a rispondere positivamente, dimostrando determinazione e affidabilità in pista.

Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dei Paesi Bassi?

1. McLaren 584 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 248 punti

4. Red Bull Racing 214 punti

5. Williams 80 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 60 punti

6. Kick Sauber 51 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!