Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Olanda
Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Olanda
Il Gran Premio dei Paesi Bassi si conferma come un chiaro segnale del dominio della McLaren in questa stagione, pur lasciando spazio a inaspettate evoluzioni nel campionato costruttori, soprattutto grazie ai segnali di ripresa di Aston Martin.
Sul circuito di Zandvoort le condizioni meteorologiche avverse hanno imposto l’ingresso di tre safety car, causando tre abbandoni e rendendo la gara ancora più imprevedibile per tutti i partecipanti.
Mercedes è riuscita a mantenersi in corsa grazie alle prestazioni di Russell e Antonelli, che hanno saputo sfruttare l’errore dei piloti Ferrari per guadagnare posizioni cruciali. Nel frattempo, Williams ha deluso nuovamente, non riuscendo a capitalizzare sull’opportunità offerta da Carlos Sainz, mentre Alex Albon continua a rispondere positivamente, dimostrando determinazione e affidabilità in pista.
Correlato: URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dei Paesi Bassi?
- 1. McLaren 584 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 248 punti
- 4. Red Bull Racing 214 punti
- 5. Williams 80 punti
- 6. Aston Martin 62 punti
- 7. Racing Bulls 60 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 9. Haas 44 punti
- 10. Alpine 20 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Mercedes è chiara sul MIGLIORAMENTO che sta cercando da Antonelli per trattenerlo
- 26 minuti fa
Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Olanda
- 37 minuti fa
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 51 minuti fa
CONFERMATO: Antonelli incontra la Ferrari in Olanda
- Oggi 16:00
Mercedes ammette FALLIMENTO ed errore con Antonelli
- Oggi 15:00
Leclerc spiega la sua FURIA a Russell e Antonelli
- Oggi 14:00
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto