close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Charles Leclerc and Lewis Hamilton in front of Belgian GP flag colours

F1 Ferrari Oggi: Il problema principale di Hamilton; FIA dà il suo verdetto DEFINITIVO sulla vettura ILLEGALE di Leclerc

F1 Ferrari Oggi: Il problema principale di Hamilton; FIA dà il suo verdetto DEFINITIVO sulla vettura ILLEGALE di Leclerc

Alessandro Lombardo
Charles Leclerc and Lewis Hamilton in front of Belgian GP flag colours

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 28° agosto 2025 in Formula 1.

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) esegue, al termine di ogni weekend di Formula 1, controlli tecnici supplementari su uno o più piloti scelti casualmente. I risultati di questi accertamenti vengono comunicati prima della gara successiva. Dopo il Gran Premio d’Ungheria, sono stati selezionati Fernando Alonso, Charles Leclerc e George Russell, con quest’ultimo che ha persino insinuato possibili irregolarità nella vettura Ferrari di Leclerc. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: lancia una PROVOCAZIONE contro i suoi rivali. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Confermano il terribile errore del britannico alla Ferrari e dicono che è "troppo". LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Il problema principale di Hamilton; FIA dà il suo verdetto DEFINITIVO sulla vettura ILLEGALE di Leclerc
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Il problema principale di Hamilton; FIA dà il suo verdetto DEFINITIVO sulla vettura ILLEGALE di Leclerc

  • Ieri 23:51
F1 Hamilton Oggi: Provoca i rivali; confermato il terribile errore della Ferrari
Mercedes

F1 Hamilton Oggi: Provoca i rivali; confermato il terribile errore della Ferrari

  • Ieri 23:00
Programma e canali TV del GP d'Olanda
Formula 1

Programma e canali TV del GP d'Olanda

  • Ieri 21:00
La FIA dà il suo verdetto DEFINITIVO sulla vettura ILLEGALE di Leclerc
Ferrari

La FIA dà il suo verdetto DEFINITIVO sulla vettura ILLEGALE di Leclerc

  • Ieri 20:00
Le parole che Antonelli avrebbe voluto sentire di più da Mercedes
Mercedes

Le parole che Antonelli avrebbe voluto sentire di più da Mercedes

  • Ieri 19:00
Il forte messaggio della Mercedes sul futuro di Kimi Antonelli
Mercedes

Il forte messaggio della Mercedes sul futuro di Kimi Antonelli

  • Ieri 18:00
Più notizie

Molto letto

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • Ieri 15:00
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play