Kimi Antonelli Oggi: Compie 19 anni e lo festeggia in grande; Il grande PROBLEMA potrebbe avere in Mercedes
Kimi Antonelli Oggi: Compie 19 anni e lo festeggia in grande; Il grande PROBLEMA potrebbe avere in Mercedes
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedi 25 agosto 2025 in Formula 1.
Andrea Kimi Antonelli, il giovane prodigio del motorsport italiano, compie 19 anni e lo festeggia in grande stile come pilota di Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Johnny Herbert avverte che Andrea Kimi Antonelli rischia di subire conseguenze negative a lungo termine all’interno della Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Il campionato di Formula 1 2025 riparte la prossima settimana con la seconda metà della stagione, mettendo sotto pressione piloti come Franco Colapinto e Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ
Confermato: la stella della Mercedes cambia squadra. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Il misterioso messaggio di Hamilton; La F1 affronta le difficoltà
- Ieri 23:50
Kimi Antonelli Oggi: Compie 19 anni e lo festeggia in grande; Il grande PROBLEMA potrebbe avere in Mercedes
- Ieri 23:00
19 cose che non sapevi su Kimi Antonelli
- Ieri 22:00
Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas
- Ieri 21:00
Il misterioso messaggio di Hamilton sulla Ferrari
- Ieri 20:00
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- Ieri 19:00
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto