Antonelli e i piloti sotto PIÙ pressione nella seconda metà della stagione

Il campionato di Formula 1 2025 riparte la prossima settimana con la seconda metà della stagione, mettendo sotto pressione piloti come Franco Colapinto e Andrea Kimi Antonelli.

Durante dieci gare appassionanti, previste fino all’inizio di dicembre, diversi corridori hanno ancora molto da dimostrare in vista della stagione 2026. Il ritorno in pista partirà dal Gran Premio dei Paesi Bassi a Zandvoort, seguito dalla tappa italiana a Monza. Successivamente, dopo una breve pausa, a Baku si disputerà il Gran Premio dell’Azerbaigian.

Dopo una settimana senza gare, la sfida riprende a Singapore, per poi fare seguito a un’altra pausa che precede due Gran Premi consecutivi negli Stati Uniti e in Messico. Due settimane più tardi l’azione si sposta a São Paulo e, dopo un ulteriore intervallo, la stagione si concluderà con una tretta emozionante a Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

Il principale obiettivo per Tsunoda in questo finale di stagione è riscattarsi. Finora, il pilota giapponese, compagno di squadra di Verstappen, ha collezionato solo tre apparizioni in area punti su dodici gare. Sebbene spesso abbia faticato nelle qualifiche del sabato, nella seconda metà della stagione sono previste significative migliorie tecniche. Tuttavia, per poter garantire il suo posto nel 2026, Tsunoda dovrà intensificare le prestazioni e dimostrare di poter competere ad alti livelli.

Franco Colapinto

La situazione di Franco Colapinto appare ancora più intricata. Da quando ha sostituito Jack Doohan nell’équipe francese, il pilota argentino non è riuscito a esprimersi al meglio, ostacolato dalla scarsa potenza della monoposto, che ha pesato pesantemente sui risultati. Con Flavio Briatore al timone, se le prestazioni non migliorano rapidamente, Colapinto rischia di essere sostituito in qualsiasi momento, magari da Doohan o addirittura da Paul Aron. Briatore, infatti, non intende tollerare esiti al di sotto delle aspettative in vista della stagione 2026.

Oscar Piastri e Lando Norris

Per Lando Norris e Oscar Piastri la pressione nella seconda metà non deriva tanto dalla lotta per un posto in griglia, quanto dalla corsa al primo titolo mondiale di Formula 1. Pur con Piastri che ha affrontato la sfida con determinazione fin dall’inizio, Norris ha trovato il suo ritmo nel circuito europeo, vincendo tre delle ultime quattro gare prima della pausa estiva. Adesso la distanza in classifica si è ridotta a soli nove punti, intensificando l’emozione e la competizione diretta per la conquista del campionato.

All’inizio della stagione Sainz aveva dichiarato che gli sarebbero servite otto gare per adattarsi alla monoposto. In un primo periodo sembrava davvero fondersi con la vettura, grazie a cinque top 10 in sei uscite; tuttavia, nelle ultime quattro gare antecedenti la pausa estiva il pilota spagnolo non è riuscito a portare a casa punti per Williams. Nel frattempo il compagno Albon ha mostrato una notevole costanza, accumulando quasi quaranta punti in più. Sia il pilota che il team confidano in un miglioramento delle prestazioni nella seconda metà della stagione, considerando anche l’evoluzione significativa della monoposto.

Andrea Kimi Antonelli

Nonostante di norma si tende a essere indulgenti verso i giovani talenti, la situazione di Andrea Kimi Antonelli desta preoccupazioni. Dopo un inizio promettente nelle prime sei gare, l’italiano ha segnato punti in sole due occasioni, collezionando quattro abbandoni e posizionandosi in fondo alla classifica in diverse gare. Antonelli ha ammesso di aver perso fiducia sia nella vettura che in sé stesso e punta a ritrovarla nella ripresa della stagione. Con il contratto in scadenza e in un ambiente come quello della Mercedes, dove la competizione per un posto d’élite è feroce, la pressione su di lui è maggiore che mai.

Liam Lawson

Liam Lawson, che corre per Racing Bulls e Red Bull, sentirà anch’egli il peso delle aspettative. A causa del rendimento deludente di Tsunoda, si prospetta la possibilità di un posto extra in Red Bull Racing per il 2026. Il neozelandese ha avuto un inizio complicato in questa stagione, sia in Red Bull che in Racing Bulls, ma è riuscito a segnare punti in quattro delle ultime sette gare prima della pausa. Lawson cercherà ora di mantenere questa tendenza positiva per consolidare il suo ruolo in Racing Bulls e, magari, progredire ulteriormente nella sua carriera.

Isack Hadjar

La situazione di Isack Hadjar è completamente diversa. Il pilota francese ha inaugurato la stagione in maniera spettacolare, raccogliendo punti in cinque delle prime nove gare. Le occasioni in cui non ha punteggiato sono state in parte legate a decisioni strategiche adottate da Racing Bulls. Tuttavia, nelle ultime cinque uscite prima della pausa estiva Hadjar non è riuscito a segnare alcun punto, spesso superato da Lawson – una situazione impensabile ai primi mesi dell’anno. Consapevole della necessità di lottare per il suo posto, soprattutto contro Arvin Lindblad in attesa della sua chance, Hadjar punta a sfruttare al meglio la seconda metà della stagione per assicurarsi un ruolo di rilievo in Red Bull Racing al fianco di Verstappen nel 2026.

