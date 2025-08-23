F1 Oggi: Hamilton e Vettel potrebbero RISOLVERE i problemi della Ferrari; Antonelli e i piloti sotto PIÙ pressione

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Sabato 23 agosto 2025 in Formula 1.

Potrebbero due leggende della Formula 1 unire le loro esperienze per risolvere le difficoltà che Ferrari sta affrontando con Lewis Hamilton? Senza ombra di dubbio, Charles Leclerc ha lasciato indietro sia Hamilton che Sebastian Vettel. LEGGI DI PIÙ

Il campionato di Formula 1 2025 riparte la prossima settimana con la seconda metà della stagione, mettendo sotto pressione piloti come Franco Colapinto e Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, ha svelato chi potrebbe essere la voce ideale per interpretare il suo fedele compagno a quattro zampe, Roscoe, in un film. LEGGI DI PIÙ

Confermato: la stella della Mercedes cambia squadra. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!