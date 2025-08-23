La furia di Wolff sulle bugie della F1

Il film sulla Formula 1 ha debuttato a fine giugno nei cinema, con una breve apparizione che ha visto protagonista persino Toto Wolff, il team principal della Mercedes.

In una delle scene finali, Wolff compare accanto a Brad Pitt, il protagonista, pur non essendo del tutto soddisfatto del suo intervento, che ha definito un po’ forzato, tanto da scherzare sul fatto che la produzione gli abbia raccontato una piccola bugia. Nel frattempo, mentre la F1 seguiva il consueto calendario di gare, il team di ripresa ha catturato numerosi momenti, dando vita a un vero e proprio omaggio cinematografico allo sport.

Nel mese di giugno la versione definitiva del film ha invaso le sale internazionali, incassando ben 550 milioni di dollari e confermando il successo strepitoso che ha visto protagonista Brad Pitt. Milioni di spettatori hanno avuto modo di apprezzare il breve cameo di Wolff, sebbene il responsabile Mercedes non condivida il clamore di chi ha ritenuto impeccabile la sua performance.

Wolff descrive la sua apparizione nel film di F1 come “desatinata”

Durante l'ultima gara di Abu Dhabi del 2024, i registi hanno chiesto a Wolff di recitare una breve scena che gli ha richiesto persino di memorizzare una battuta. Pur essendo stato particolarmente interessante condividere il set con figure come Brad Pitt, Javier Bardem, Joe Kosinski e Jerry Bruckheimer, il capo della scuderia ha ammesso di non sentirsi completamente convinto del proprio intervento. Con un tono scherzoso, ha dichiarato al Wall Street Journal: "Dicono che l'ho fatto alla grande, ma credo mi stiano ingannando. Riprendere quella parte del film mi è sembrata davvero desatinata".

Secondo lo stesso Wolff, le riprese sono state così frenetiche che non c'è stato nemmeno il tempo per ritocchi o per il trucco. "Non c'erano stilisti: hanno semplicemente ordinato 'Facciamolo subito!' e, devo ammettere, credo di averli messi un po' in difficoltà, costringendomi a ripetere la scena almeno cinque volte", ha raccontato sorridendo. "Volevo dare il massimo, ma temo di non esserci riuscito del tutto", ha concluso.

