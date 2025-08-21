F1 Ferrari Oggi: La FIA ha CAMBIATO i regolamenti grazie ad Hamilton; Le critiche della Scuderia
F1 Ferrari Oggi: La FIA ha CAMBIATO i regolamenti grazie ad Hamilton; Le critiche della Scuderia
GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 21 agosto 2025 in Formula 1.
La Ferrari ha lanciato una nuova critica a Lewis Hamilton, nel mezzo della crisi che sta attraversando il sette volte campione del mondo. LEGGI DI PIÙ
Hanno indicato quali piloti potrebbero unirsi alla Ferrari per la prossima stagione di Formula 1 2026. LEGGI DI PIÙ
Bradley Scanes, fisioterapista e preparatore atletico di Max Verstappen durante la stagione 2021, quando Verstappen si è laureato campione dopo un'entusiasmante battaglia con Lewis Hamilton, ha condiviso un aneddoto interessante sul Gran Premio del Brasile di quell'anno. LEGGI DI PIÙ
Con Max Verstappen sappiamo che la FIA ha dovuto rivedere alcune regole dopo aver osservato come il pilota olandese spingesse i limiti. Negli ultimi anni, tuttavia, anche Lewis Hamilton ha messo a dura prova la Federazione Mondiale dell’Automobilismo con episodi controversi. LEGGI DI PIÙ
