Le critiche della Ferrari a Lewis Hamilton: "Tende ad essere estremo"

La Ferrari ha lanciato una nuova critica a Lewis Hamilton, nel mezzo della crisi che sta attraversando il sette volte campione del mondo.

In una dichiarazione ad Auto, Motor und Sport, il team principal Fred Vasseur ha spiegato: "Bisogna mantenere la calma e approfittare del fatto che ha già fatto un primo passo. Lewis è molto autocritico e tende a reagire in modo estremo.

"A volte è troppo duro con la macchina e altre volte con se stesso. Vuole ottenere il massimo da sé e dalla sua squadra. Bisogna calmarlo e spiegargli che in Q2 era a solo un decimo dal poleman.

"Non c'è nulla di cui vergognarsi. Il messaggio che manda in seguito non fa che complicare le cose. Normalmente, i suoi eccessi sono diretti principalmente alla stampa. Ma quando arriva in sala briefing, di solito è più calmo.

"È fatto così. Per me non è un problema serio. Lui pretende molto, sia dagli altri che da se stesso. E questo, in definitiva, può essere accettato", ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

