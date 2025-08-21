La Red Bull ha rivelato di aver tentato di copiare il colpo di genio di Lewis Hamilton

Bradley Scanes, fisioterapista e preparatore atletico di Max Verstappen durante la stagione 2021, quando Verstappen si è laureato campione dopo un'entusiasmante battaglia con Lewis Hamilton, ha condiviso un aneddoto interessante sul Gran Premio del Brasile di quell'anno.

Nel podcast High Performance, Scanes racconta quel weekend di gara: "Penso che il Brasile sia stato un chiaro esempio di quanto lontano si potesse arrivare e della rivalità tra Red Bull e Mercedes nel 2021. Max si è avvicinato all'alettone posteriore della Mercedes per ispezionarlo a fondo, cosa proibita, ed è stato multato di 50.000 euro.

"Sapeva che, nonostante ciò, non avrebbe ricevuto una penalità che avrebbe ostacolato la sua prestazione in pista. Anche se non ne abbiamo discusso apertamente in anticipo, sono sicuro che ne fosse stato discusso internamente. La Mercedes ha dovuto modificare l'alettone, il che ha impedito loro di utilizzarlo nelle ultime gare.

"Dovere adattare quell'ala in realtà ha giocato a loro favore, dato che hanno faticato molto in Brasile. Questo ha distolto l'attenzione e generato una maggiore pressione mediatica. È un chiaro esempio dell'intrigo che si sta preparando tra Red Bull e Mercedes nel 2021.

"Certo, ci sono state discussioni pubbliche tra Toto Wolff e Christian Horner, ma ci sono stati anche scontri minori tra Verstappen, Hamilton e persino Angela Cullen. C'era sempre qualcosa in gioco."

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

