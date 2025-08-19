La stella della Mercedes è stata avvisata di lasciare la squadra

Un esperto del settore ha suggerito che George Russell, una delle giovani stelle della Mercedes, debba lasciare il team il prima possibile.

L’ex pilota Juan Pablo Montoya sostiene che il britannico debba valutare nuove opportunità in altre scuderie, in un momento in cui le trattative col rinnovo con la casa berlina sono rimaste in stallo.

Infatti, Russell attende da settimane un nuovo contratto, ma le negoziazioni si sono arenate dopo che si era ipotizzata l’ingaggio di Max Verstappen, lasciando il pilota senza prospettive chiare per il futuro.

Russell deve lasciare Mercedes

Attualmente, il contratto proposto da Mercedes è limitato a un anno, mentre Russell esige garanzie per almeno due stagioni, rendendo le trattative particolarmente complesse.

Montoya ha commentato: "Se fossi al suo posto e mi venisse offerta un’alternativa convincente da un’altra scuderia, non esiterei a cambiare; un invito da parte di Aston Martin per la prossima stagione sarebbe decisamente allettante". L’ex pilota suggerisce che questo sia il momento ideale per Russell di far valere il suo talento e far capire a Mercedes cosa rischia di perdere.

Nel frattempo, Aston Martin non ha programmato modifiche alla propria rosa piloti in vista della stagione 2026, benché il futuro di Lance Stroll e Fernando Alonso resti incerto.

La situazione crea un clima di attesa e incertezza nel mondo della Formula 1, con piloti e team alle prese con importanti sfide contrattuali. Gli appassionati di F1 attendono ogni aggiornamento, sperando che ogni decisione contribuisca a rendere la prossima stagione più competitiva e ricca di emozioni.

