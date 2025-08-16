close global

﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Miami, 2025

F1 Antonelli Oggi: Mercedes si rammarica; Il team ammette i danni; Brutte notizie per Russell

F1 Antonelli Oggi: Mercedes si rammarica; Il team ammette i danni; Brutte notizie per Russell

Antonio Sforza
Kimi Antonelli, Mercedes, Miami, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di sabato 16 agosto 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: ammette profondo rammarico per la Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Mercedes ACCETTA il DANNO arrecato al pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: George Russell conferma LA PEGGIORE NOTIZIA per l'italiano alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Latest News

F1 Ferrari oggi

F1 Ferrari oggi: pilota nei guai; dilemma interno; la FIA accusata di fallimento

  • 2 ore fa
F1 Antonelli oggi

F1 Antonelli Oggi: Mercedes si rammarica; Il team ammette i danni; Brutte notizie per Russell

  • 2 ore fa
F1 Hamilton oggi

F1 Hamilton oggi: indizi sul suo futuro; Sconfitta contro Alonso; La verità sulla sua crisi

  • 3 ore fa
Ferrari

La Ferrari incolpa la FIA per il suo fallimento in F1

  • Ieri 22:00
Mercedes

George Russell conferma la brutta notizia per Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes

  • Ieri 21:00
Ferrari

La DURA VERITÀ sulla crisi di Lewis Hamilton con la Ferrari

  • Ieri 20:00
Molto letto

F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo

F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo

  • 31 luglio
 Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • Ieri 16:30
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • Ieri 17:00
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto
 Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

  • Ieri 18:00

