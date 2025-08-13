Russell ha scatenato la furia di Leclerc al GP d'Ungheria

George Russell ha concluso il Gran Premio d’Ungheria sul podio, partendo dalla quarta posizione e regalando un risultato che ha lasciato un retrogusto amaro a Charles Leclerc.

Il risultato si è rivelato inaspettato, soprattutto se si considera che sia Ferrari sia McLaren avevano mostrato una maggiore velocità durante il weekend. Al termine della gara, il pilota britannico ha espresso una netta soddisfazione per la prestazione, sottolineando come la sua determinazione e abilità abbiano fatto la differenza in una competizione accesa e imprevedibile.

In gara, Russell ha saputo trasformare un inizio a quota quarta in una performance straordinaria durante il finale al Hungaroring. Nel corso degli ultimi giri, in un duello serrato, l’inglese è riuscito a superare un tenace Charles Leclerc, il quale aveva difeso la propria posizione con grande intensità, intervenendo persino due volte durante le frenate. La strategia adottata ha portato ad un confronto molto acceso, tanto da scatenare il disappunto di Russell tramite la radio, sebbene il pilota britannico abbia potuto proseguire senza incidenti.

Russell soddisfatto del suo podio in Ungheria

Russell ha evidenziato come questo podio abbia rinnovato le speranze della squadra, soprattutto in un periodo in cui la Mercedes stava attraversando qualche difficoltà nelle ultime settimane.

Con la pausa estiva ormai alle porte, ottenere il podio si è rivelato un epilogo perfetto per una giornata di gara ricca di emozioni. "Sono molto contento della giornata di oggi. La griglia di partenza di ieri e l’intero weekend sono stati davvero inaspettati, e questo risultato mi rende particolarmente orgoglioso di essere riuscito a salire sul podio", ha commentato il pilota britannico subito dopo la corsa.

