Hamilton riceve supporto dopo i problemi alla Ferrari

Lewis Hamilton ha ottenuto il sostegno di Ted Kravitz, la nota voce di Sky Sports F1, dopo uno scambio alquanto imbarazzante durante il Gran Premio del Belgio.

Nel weekend a Spa il sette volte campione ha vissuto una brutta esperienza: i suoi tempi in entrambe le sessioni di qualificazione sono stati annullati, costringendolo a tornare in box per cercare di recuperare una posizione che gli assicurasse punti. In particolare, nella sessione veloce il tempo è stato invalidato a causa di una brusca derapata, mentre in un’altra prova il giro che aveva permesso il passaggio alla fase successiva è stato azzerato per aver superato i limiti di pista.

Il pilota non si è accorto dell’annullamento fino a quando, giunto in pit, ha chiesto al suo ingegnere di gara, Riccardo Adami, se tutto andasse bene. La risposta è stata secca: “Limiti di pista in curva quattro”. Quando Hamilton ha insistito per sapere se fosse già penalizzato per la prima sessione, Adami ha replicato senza mezzi termini: “Sì. Tempo annullato. P16”. Diversi tifosi hanno commentato la freddezza dello scambio, mentre Ted Kravitz ha espresso il suo parere, suggerendo che il vecchio ingegnere di Hamilton in Mercedes, Peter Bonnington, avrebbe probabilmente gestito la situazione con maggiore tatto e umanità.

Kravitz difende Hamilton dopo il messaggio di Adami

Adami e Hamilton si conoscono da poco

Ted Kravitz ha sottolineato come lo scambio radio sia stato particolarmente secco. In un segmento dal titolo “Il taccuino di Ted”, il commentatore ha osservato che, a suo avviso, Peter Bonnington avrebbe gestito la situazione in maniera molto più empatica, considerando la lunga amicizia che aveva avuto con Hamilton durante le gare.

“Non ti sembra che il messaggio sia stato troppo asciutto, come se dicesse: ‘C’è qualche problema?’”, ha commentato Kravitz, aggiungendo: “Mi sarei aspettato qualcosa di più umano, per esempio: ‘Mi dispiace, Lewis. Che sfortuna, amico. La penalità per l’errore’… Esattamente come avrebbe fatto Bono.”

Le comunicazioni via radio tra Hamilton e Adami hanno attirato l’attenzione per tutta la stagione 2025, con risposte sempre brevi e, talvolta, taglienti nei confronti dell’italiano. Tuttavia, il pilota ha recentemente chiarito a Imola che Adami è “un collega fantastico” e che entrambi stanno lavorando per superare qualsiasi divergenza.

