Hamilton scatena reazioni shock in Italia

I media italiani hanno espresso il loro verdetto sulla prestazione di Lewis Hamilton in Ferrari, dopo un weekend che si preannunciava come una vera prova d'inferno.

Il pilota britannico ha subito non una, ma due partenze premature durante le qualifiche in Belgio e in Ungheria, costringendolo a partire da posizioni lontane dai vertici nelle gare domenicali. Il problema principale resta la mancanza di risultati, soprattutto considerando che Charles Leclerc ha superato Hamilton in quasi tutte le competizioni, dimostrando una notevole superiorità davanti alle difficoltà del campione.

I media non sono concordi su Hamilton

La stampa italiana ha reagito in modo contrastante al passaggio di Hamilton alla Ferrari. Alcuni organi richiedono prestazioni più elevate dal campione, mentre altri sottolineano i limiti tecnici della monoposto.

Quest’anno la Ferrari ha attraversato anche una fase complicata sotto i riflettori della stampa: diverse testate hanno addirittura ipotizzato una possibile sostituzione di Fred Vasseur a seguito di un avvio deludente della stagione 2025.

Di fronte a tali voci, il direttore del team ha prontamente smentito le speculazioni, criticando l’impatto negativo che tali notizie hanno avuto sulla squadra. Nel mentre, l’aggiornamento della sospensione posteriore non ha apportato miglioramenti significativi e sia Hamilton che Leclerc continuano a lottare per gestire al meglio il comportamento degli pneumatici. Nonostante gli sforzi del britannico, il compagno monegasco ha riconfermato la sua superiorità, salendo sul podio per la quinta volta in questa stagione.

