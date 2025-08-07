Antonelli F1 News Today: Disperati alla ricerca di soluzioni; Vogliono il tradimento; Mercedes ammette l'errore
Antonelli F1 News Today: Disperati alla ricerca di soluzioni; Vogliono il tradimento; Mercedes ammette l'errore
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 07 agosto 2025 in Formula 1.
Kimi Antonelli F1: Mercedes, disperato; "Non abbiamo mai avuto uno così giovane". LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: Mercedes vuole che commetta TRADIMENTO; "Succederà l'anno prossimo". LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: Mercedes AMMETTE di aver sbagliato; "Ne stiamo pagando il prezzo". LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Formula 1
F1 Ferrari Oggi: Il grave errore che costò la leggenda; Hamilton scatena reazioni shock in Italia
- 3 ore fa
F1 Antonelli oggi
Antonelli F1 News Today: Disperati alla ricerca di soluzioni; Vogliono il tradimento; Mercedes ammette l'errore
- Ieri 23:00
Formula 1
F1 Oggi: Confermate le possibilità di ritiro di Hamilton; Mercedes vuole che Antonelli commetta TRADIMENTO
- Ieri 22:00
Formula 1
Antonelli, Hamilton e la classifica LOTTA tra compagni di squadra
- Ieri 21:00
Mercedes
Le ultime novità sulla formazione dei piloti Mercedes per il 2026
- Ieri 20:00
Formula 1
Il grave errore che costò alla Ferrari la leggenda della F1
- Ieri 19:00
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026
- 5 agosto
Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio
- 26 luglio
Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari
- 5 agosto
Tranquillità per Antonelli? Russell spera in un'estate senza annunci Mercedes
- 5 agosto